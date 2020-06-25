Oyuncu Mert Fırat, "9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı"na katıldı

İSTANBUL (AA) - Ünlü oyuncu Mert Fırat ile Berk İmamoğlu, Kıvanç Çınar, Burutay Kaya ve Gülgün Çarkoğlu, "9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı"na konuk oldu.

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen kurultayın ilk gün oturumları önemli isimleri ağırladı.

Günışığı Kitaplığından Banu Ünal'ın yönetiminde gerçekleşen "Dijital Seçenekler" konulu oturumda, dijital yayıncılığın içinde bulunduğu durum, sektörde yaşanan gelişmeler, pandeminin etkileri ve yaşanan sıkıntılar ele alındı.

Söyleşiye videolu bir açıklama gönderen Amerikan Yayıncılar Birliği Başkanı ve CEO’su Maria A. Pallante,son aylarda uluslararası kitap fuarlarına pandemi dolayısıyla yüz yüze katılamadığı için üzgün olduğunu belirterek, internet üzerinden devam eden kurultaya iyi dileklerini sunduğunu aktardı.

Pallante, tüm kitapseverlere sağlık ve bol şans temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik sanal da olsa, aramızda çok güçlü ve gerçek bir bağ olduğunu belirtirim. Yayıncılar ve yayıncı birlikleri, yayıncılığın dönüştürücü gücüne dair ortak bir taahhüt ve güçlü bir inanca sahiptir. Yayıncılar, bilime, eğitime, edebiyata ve şiire inanır, yazarları, öğrencileri, eğitimcileri, velileri ve toplumu destekler. Yaratıcı ifadeyi ve insanlığın bilgisini ilerleterek, toplumun faydasına hizmet eder."

Yayıncılığın öneminin altını çizen Pallante, "Çünkü okuma ve yaratıcılık, belgelemek, tarih ve siyasi kararlar hiç bu kadar önemli olmamıştı. Yeni sanal dünyaya ayak uydurmaya devam eden insanların, kitaplara, araştırma dergilerine ve öğrenim çözümlerine ihtiyaç duyacağı aşikar. Geleceğimiz bu olacak ve biz buna hazırız. Bunlar bizi güçlü kılacak. Bu konuda bize sunulan hak ve ayrıcalıklar, yaptıklarımız için kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.

- "Pandemi döneminde, dijital yayıncılık gerçekten gelişti"

Doğan Egmont Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu, e-kitap ve sesli kitap konusundaki gelişmeler ve pandeminin yansımalarıyla telif sözleşmeleri, içerik üretimi ve satış-pazarlama konusundaki süreci değerlendirdi.

"Yayıncı Perspektifinden Djital Yayıncılık" başlıklı bir sunum yapan Çarkoğlu, basılı kitaplar ile e kitap ve sesli kitaplar arasında temel yapı taşının "içerik" olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla sadece mecra ve kanallar değişiyor. Yazar ve yayın evi iş birliği çok önemli. Yayıncı olarak, dijitalleşme konusunda cesaretsiz olmamız için hiçbir sebep yok. Bizler iyi içerik ürettikten sonra temel taşlardan biri oluyoruz. Bu süreçte, yazarın emeği kadar, editörün, seslendirenin, çevirmenin ve grafikerlerin emekleri de çok değerli. Platformlar da tabii ki çok değerli. Sonuç olarak bizler, yazarların temsilcisiyiz. Onların ürünlerini, teknoloji değiştikçe her türlü mecrada temsil etmek zorundayız."

Çarkoğlu, sesli kitap sektörünün gelişimine de değinerek, "Pandemi döneminde, dijital yayıncılık gerçekten gelişti. Hepimiz, eski döneme göre 'dijital guru' olduk. E-ticaret ve dijital yayıncılığın, iki rakamlı büyüme kaydettiği görünüyor." dedi.

- "Dijital yayıncılıkta bile bizim nesil ile Z kuşağı birbirinden ayrılıyor"

Oyuncu ve Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Mert Fırat, sahne sanatlarının, dijitalde nasıl icra edilebileceği yönünde dünyada ve Türkiye'de çeşitli girişimlerin olduğunu bu anlamda kendilerinin de bir araştırma içinde olduklarını söyleyerek, "Günün sonunda (bu paylaşımlar), 'şimdi ve burada' olması, onun büyüsüne erişmek, hatta hata yapma olasılığını seyretmek duygusunun yerini doldurmadı bir türlü. Şimdiye kadar bir alternatif teşkil etmedi. Çünkü bu tür bir seyir, 'şimdi ve burada'nın, o anda olup o anda seyredilenin yerini tutmadı. Açıkçası insanları da heyecanlandırmadı." dedi.

Storytel ve Youtube kullanıcılarının kimi zaman paylaşımlarını dörtte bir oranında hızlandırılarak sunduğuna dikkati çeken Fırat, şu bilgileri verdi:

"Orada bile bizim nesil ile Z kuşağı birbirinden ayrılıyor. Onların tüketim alışkanlığına bir şekilde hitap ediyor ve bir tarafıyla da zaman kazandırıyor. Derinlikli bir okuma gibi tatmin etmeyebilir ama o kuşağı tatmin edebilir. İstanbul trafiğinde bir kitabı dinlemek inanılmaz bir katkı sunuyor. Fakat bir yandan da kitabı, evde oturup, 1.25 - 1,5 oranında hızlandırıp elde gözle takip etmek, pekiştiriyor da. Sesli kitabı takip eden insanlar için farklı teknikler var aslında. Kimi eğlenmek, haberdar olmak için sesli kitabı, içeriği tüketiyor. Kimi de kaynak olarak açıyor, notlarını hızlı almak için oradan yararlanıyor. Bu anlamda kullanım amaçları çok çeşitli. Ben çok rahat takip ediyorum. Ara ara okurken de kaybolduğumuz gibi, dinlerken de kaybolduğum, neredeydik diyip geri aldığım, dinlediğim oluyor. Çünkü aslında beynimizin benzer yerlerini çalıştırıyor."

- "Talep artışı, nicelik ve nitelik bağlamında, bizi düşünmeye itiyor"

Sayısal Kitap: Türkçe Dijital Kütüphane temsilcisi Burutay Kaya, pandemi döneminde, çevrim içi alışkanların artışına ilişkin bilgi vererek, "Pandemi sırasında edinilen alışkanlıkların çok büyük bir bölümü, sonrasında da devam edecek gibi görünüyor. Örneğin çevrim içi hizmet alımları çok arttı. İnsanlar mecburen, evinden çıkmadan alış veriş yapar hale geldi. Teknolojiye uzak insanlar, örneğin yaşlıların bir kısmı, zorunlu olarak teknolojiyi kullanmaya başladı. Kültür sanat kurumlarının hemen hepsi kapılarını kapatmak zorunda kaldı." dedi.

Pandemi sırasında teknolojinin daha fazla kullanılır hale geldiğinin altını çizen Kaya, şu bilgileri verdi:

"Pandemi sırasında teknoloji kullanımı artışı oldu. Hem dünyada hem Türkiye'de internet altyapısı buna müsait. Herhangi bir tıkanma, sıkıntı yaşanmadı. Sayısal Kitap da artan ilgi sırasında alt yapı anlamında herhangi bir sorun yaşamadı ve sınavı geçti. Pandemi sırasındaki arz, talep artışı, nicelik ve nitelik bağlamında, bizi düşünmeye itiyor."

Seslenen Kitap'ın kurucusu, Storytel Türkiye Müdürü Berk İmamoğlu da dünyada ve Türkiye'de sesli kitap pazarının durumuna ve tüketici tercihlerine ilişkin bilgi verdi. Sesli kitaba olan ilginin tüm dünyada arttığına dikkati çeken İmamoğlu, "Ocak ayında yaptığımız basın açıklamasında, Storytel'de dinlenen kitap saatini yayınladık. 4 milyon 54 bin saat kitap dinlendi, 2019'da. 25 Haziran itibariyle de bu saati yakaladığımızı söyleyebiliriz. 2020 sonuçları 2019'dan çok daha iyi olacak. Storytel dinlenmesine bakarak, Türkiye'de sesli kitapların çok büyüdüğünü söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Turcademy'den Kıvanç Çınar ise "E- kitap Lisans Modelleri ve lokal çözümler" üzerine bir konuşma yaptı.



Türkiye’den farklı alanlarda uzman yayıncıları, yazarları ve yayıncılık paydaşlarını, uluslararası meslektaşlarıyla bir araya getiren online kurultayda, sektörün öncelikli sorunları ayrıntılarıyla tartışılacak.

Türkiye Yayıncılar Birliği’ne uzun yıllar hizmet vermiş eski başkanlardan Çetin Tüzüner’in anısına gerçekleştirilen etkinlik, yarın yapılacak oturumların ardından sona erecek.