Oyuncu Hasan Kaçan’dan çarpıcı açıklamalar! “Biz bir İstanbul seçimi ile mi yılacağız?”

Oyuncu Hasan Kaçan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi sonrası Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Meşhur hikayede dendiği gibi, 'Vardır bunda da bir hayır.' Rakibi tebrik etmek erdemdir. Binali beye helal olsun. Netice tekrar Vatana, Millete hayırlı olsun. Şu mecrada canla başla ter döken herkeşe teşekkür ederim."

‘Bismillah' der yeniden başlarız. Niyet hayır akibet hayır.’

"Bazı sanatçılar madem görüşünü söylemekte beis görmüyor. Ben de tekrar edeyim. Yerim 'Uzun Adam'ın yanıdır. 60 yıldır iktidar olamayanlar yılmıyor da, biz bir İstanbul seçimi ile mi yılacağız?! 'Sadakat yaraşır insana, görse de ikrah. Yardımcısıdır doğruların Hazret'i Allah'."