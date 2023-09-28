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Aktüel Oyuncu Goncagül Sunar, 'Ne acımasız düzen' diyerek meslektaşları Seda Fettahoğlu ve Merve Kayaalp'in ölümüne isyan etti
Aktüel

Oyuncu Goncagül Sunar, 'Ne acımasız düzen' diyerek meslektaşları Seda Fettahoğlu ve Merve Kayaalp'in ölümüne isyan etti

Yeniakit Publisher
2023-09-28 13:11:00 - 2023-09-28 13:36:12
Oyuncu Goncagül Sunar, 'Ne acımasız düzen' diyerek meslektaşları Seda Fettahoğlu ve Merve Kayaalp'in ölümüne isyan etti

Cihangir solcusu Kürtçülerin ve LGBT lobilerinin esir aldığı sinema ve dizi sektöründe insanlık dışı uygulamalar devam ediyor. Oyuncu Goncagül Sunar, yaşamına son veren meslektaşı Seda Fettahoğlu'nun ölümünün ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 10 gün içinde iki meslektaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Sunar, ''Ne acımasız düzen'' diyerek meslektaşlarının işsiz kalarak psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.

Cihangir solcusu Kürtçülerin ve LGBT lobilerinin esir aldığı sinema ve dizi sektöründe insanlık dışı uygulamalar devam ediyor. Oyuncu Goncagül Sunar, yaşamına son veren meslektaşı Seda Fettahoğlu'nun ölümünün ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. 10 gün içinde iki meslektaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Sunar, ''Ne acımasız düzen'' diyerek meslektaşlarının işsiz kalarak psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. Cihangir solcusu Kürtçülerin esir aldığı sinema ve dizi sektöründe insanlık dışı uygulamalar devam ediyor.

Çocuklar Duymasın'daki Sultan rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Seda Fettahoğlu, dün İstanbul'daki bir parkta şakağında silahla vurulmuş şekilde bulundu. Fettahoğlu'nun ölümünün ardından sessiz kalmayan oyuncu Goncagül Sunar, işsizliğe ve projelerde hep aynı isimlere yer verilmesi tepki gösterdi.

CANSIZ BEDENİNİN YANINDA TABANCA BULUNDU

Şehir Tiyatroları oyuncusu ve dizilerde rol alan Seda Fettahoğlu, Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulundu. Polis yaptığı incelemede Fettahoğlu'nun sağ şakağında bir mermi girişi tespit etti, yanında ise bir el ateşlenmiş tabanca buldu. Seda Fettahoğlu'nun çantasında bazı antidepresan ilaçların bulunduğu öğrenildi.

GONCAGÜL SUNAR İSYAN ETTİ: NE ACIMASIZ DÜZEN

Oyuncu Goncagül Sunar ise Seda Fettahoğlu'nun vefatının ardından işsizliğe dikkat çekti. 10 gün önce oyuncu Merve Kayaalp'in kendisini babasının silahıyla vurmasını hatırlatan Sunar, "Türkiye'de bazı oyuncuların iş yapamadıkları için psikolojik ve ekonomik çok sıkıntıda olduğunun kim farkında acaba? Bu 2. intihar vakası. Görmezden gelinen, yok sayılan yetenekli insanlar dolu ülke. Bir yandan aynı anda 3 dizi 4 reklamda oynayan hep aynı tipler. Ne acımasız düzen" diyerek veryansın etti.

OYUNCU MERVE KAYAALP'E NE OLMUŞTU?

Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar, Elif, Şeref Meselesi ile Savaşçı gibi dizilerde rol alan Merve Kayaalp, Muğla'daki evinde babasına ait ruhsatlı silahla yaşamına son verdi.
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