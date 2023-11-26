Oyuncu Emre Kınay çıldırdı! İBB'nin beceriksizliğini yüzlerine vurdu: Liyakatsizler! İşini adam gibi yap İmamoğlu!'

Yerel seçim öncesinde CHP’ye destek vererek, “Her şey çok güzel olacak, inanıyorum” diyen oyuncu Emre Kınay, İmamoğlu’nun beceriksizliğine ateş püskürdü. İBB iştiraki İGDAŞ’ın Kadıköy’de Dr. Esat Işık Caddesi’nde bildirimde bulunmaksızın başlattığı çalışmalar nedeniyle ana yolun trafiğe kapatılmasına ateş püsküren Emre Kınay, liyakatsizliğe tepki gösterdi.

Oluşan trafik karmaşası nedeniyle 1 saatte yalnızca 150 metre yol gidebildiğini belirten Emre Kınay, uçağını kaçırdığını söyledi. Otomobil içerisinde video çekerek yaşadığı problemi aktaran Emre Kınay, uçak biletine 2 bin 500 TL verdiğini, gösteriye yetişemezse bunun hesabını kimin vereceğini sordu.

ANA YOL KAPATILIYOR BİLDİRİM YOK, YÖNLENDİRME YOK

İstanbul’un “Dingo’nun ahırına” döndüğü eleştirisini getiren Kınay, şehirdeki liyakatsiz yönetime vurgu yaptı.

“Ben Moda’da yaşıyorum. İstanbul Belediyesi İGDAŞ, hiçbir bilgilendirme yapmadan tek yolu kapatmış. Ambulansın da hastanın da yetişmesi gereken, vatandaşın da oradan geçtiği yolu kapatmışsınız. İskeleye doğru yönlendirme var, onu da yapmamışsınız. 150 metreyi 1 saat 10 dakikada geldim. Neresinden tutsan dökülüyor. İGDAŞ böyle bir şey yapacaksa söyleyemez mi ‘Dr. Esat Işık Caddesi’nde bir doğalgaz çalışması yapılacaktır. Ona göre tedbirinizi alın...’ Uçağı kaçırdım.

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DİNGO’NUN AHIRINA DÖNDÜ

Hepiniz önünüzde çakarlı araçlarla, bütün yollar size açık. Ama yurttaş ne ambulansıyla ne kendi özel aracıyla hiçbir yere gidemiyor. Böyle bir saygısızlık olabilir mi? Bunun çivisi çıktı. Önüne gelen greyderi çekiyor, inşaat yapıyor. Kadıköy Belediyesi sana da söylüyorum. Turneye gidiyorum. İGDAŞ’ın işi oysa benim işim de bu. Herkesin işini aksatmaya ne hakkınız var? Ana yol kapatıyorsun. Ara yol kapatsan anlayacağım... Birisi adam yerine koyup şu yurttaşa cevap versin. 1 saattir gittiğimiz yol maksimum 300 metre. Koymuş oraya belediyenin bilmemnesi... Yahu geceden yapsana bu işi! Dingo’nun ahırına döndü memleket.

İŞİNİZİ ADAM GİBİ YAPIN

İGDAŞ istediği yeri delebilir, istediği yeri kapatabilir, istediği yeri açabilir. Ama önceden haber verirsin haber! Kimin hakkı var buna? Kim verecek benim uçağımın parasını? Böyle bir salaklık olabilir mi? Adam gibi iş yapın. Ekrem İmamoğlu da dahil. Kadıköy Belediye Başkanı da dahil. Kadıköy İGDAŞ da dahil... Ambulansla hastaneye gitmek istesen Kur’an evliya çarpsın gidemezsin. Bu nasıl Dingo’nun ahırlığıdır. Bunun hiç sağı solu, o partisi bu partisi yok. Liyakatsiz insanların iş yaptığı bir Dingo’nun ahırı halindeyiz!”