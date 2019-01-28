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Oyuncu Deniz Çakır hakkındaki soruşturma

Beşiktaş'taki bir kafede bulunan bazı kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla oyuncu Deniz Çakır hakkında yürütülen soruşturmada, savcılık, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verdi- Kararda, Çakır'ın cep telefonuyla müştekilerin fotoğrafını çekmediği ve görüntülerini almadığının bilirkişi raporuyla sabit olmakla "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunun işlenmediği kaydedildi- Oyuncu hakkında, "dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçundan ise soruşturma sürüyor

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:06
Oyuncu Deniz Çakır hakkındaki soruşturma

İSTANBUL(AA) - Beşiktaş'taki bir kafede bulunan bazı kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmada, savcılık, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından ek takipsizlik kararı verdi.

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede oturan, bir kısmı başörtülü 7 kadının, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığınca şüpheli Çakır hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma savcılığı, kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle Çakır hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından ek takipsizlik kararına hükmetti.

Takipsizlik kararında, dosya kapsamındaki deliller değerlendirildiğinde, her ne kadar müşteki vekilince "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulunulmuşsa da, şüpheli Çakır'ın cep telefonuyla müştekilerin fotoğrafını çekmediği ve görüntülerini almadığının bilirkişi raporuyla sabit olmakla "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunun işlenmediği kaydedildi.

Tanık beyanları ve dosya kapsamına göre, şüphelinin müştekilere hitaben söylediği iddia edilen "Arabistan değil burası; Sizin yeriniz burası değil, Arabistan'a gidin, İran'a gidin" şeklindeki sözlerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurlarını oluşturmadığı belirtilen kararda, bu eylemin, "dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçunu oluşturabileceği, bu suçtan Çakır hakkındaki soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Taraflar 15 gün içinde takipsizlik kararına itiraz etmezse, bu kararın kesinleşeceği kaydedildi.

Öte yandan, takipsizlik kararının kesinleşmesi halinde, devam eden soruşturmadaki suçun "uzlaştırma" kapsamında olması nedeniyle, dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderileceği bildirildi. Takipsizlik kararının kaldırılması halinde ise Çakır hakkındaki tüm suçlamalardan soruşturmanın devam edeceği öğrenildi.


- Olayın geçmişi

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede oturan, bir kısmı başörtülü 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığınca suç duyurusu üzerine Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatılmıştı. Deniz Çakır, avukatıyla birlikte 11 Ocak 2018'de soruşturma savcılığına ifade vererek hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:06
  1. Deniz Çakır

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