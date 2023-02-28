Oyuncu bozuntusu Farah Zeynep Abdullah'tan Erdoğan'a skandal sözler! Haddini bil edepsiz

Geçtiğimiz günlerde "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter" diyerek büyük bir küstahlığa imza atan oyuncu bozuntusu Farah Zeynep Abdullah, yine haddini aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile depremin vurduğu Adıyaman'a ziyarette bulunmuştu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk bir kaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” demişti.

Oyuncu bozuntusu Farah Zeynep Abdullah, Erdoğan'ın 'helallik' istemesine aklınca tepki gösterdi.

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Abdullah, “Ne helalliği be” ifadelerini kullanarak büyük bir edepsizliğe imza attı.