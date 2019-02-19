Oyuncu Berna Laçin’in idam tweetine beraat

Oyuncu Berna Laçin, idam ve tecavüz konusuna ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımından dolayı ’halkın dini değerlerini alenen aşağılama’ suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Oyuncu Berna Laçin’in idam ve tecavüz konusuna ilişkin Twittter hesabından yaptığı bir paylaşımından dolayı ’halkın dini değerlerini alenen aşağılama’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz alan Berna Laçin’in avukatı, “Biz duruşma öncesinde yazılı savunmamızı sunduk” diyerek beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Berna Laçin hakkında “halkın dini değerlerini alenen aşağılama” suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Berna Laçin’in Twitter hesabından, "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimciler, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşa etmez!” şeklinde paylaşım yaptığı anlatılmıştı. Söz konusu paylaşımda örnek gösterilen Medine’de İslam Peygamberinin kabrinin bulunduğu, hac ibadeti kapsamında ziyaret edilen ve Müslümanlarca kutsal kabul edilen bir şehir olduğu belirtilmişti. Berna Laçin’in kamuoyuna yansıyan idam tartışmalarına hiçbir katkısı olmayan, nesnel bir veriye dayanmayan paylaşım yaptığı kaydedilirken, ’halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi istenmişti.