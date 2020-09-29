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Aktüel Oyuncu Berk Oktay'ın eski eşinin yargılandığı davaya devam edildi
Aktüel

Oyuncu Berk Oktay'ın eski eşinin yargılandığı davaya devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:10:40 -
Oyuncu Berk Oktay'ın eski eşinin yargılandığı davaya devam edildi

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Berk Oktay'a ait müstehcen fotoğraf ve video görüntülerini paylaştığı iddiasıyla hakkında dava açılan eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şarapçıoğlu katılmazken eski eşi Berk Oktay duruşmada müdahil olarak hazır bulundu.

Duruşmada diyecekleri sorulan Berk Oktay, sanıkla ilgili şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Oktay'ın avukatları Serkan Sarıyaprak ile Serdar Öktem, tanık beyanlarının dosyaya bir yenilik katmayacağını savunarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Söz alan sanık Merve Şarapçıoğlu'nun avukatı Naim Karakaya ise dosya kapsamında hiç tanık dinlenilmediğini anlatarak, 76 yaşında olan tanıklarını rahatsız olması nedeniyle hazır edemediklerini, diğer tanıklarının ise trafik kazası geçirdiğini ve sunulan belgelere karşı beyanda bulunmak için süre talep ettiklerini kaydetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, IP bilgilerine göre Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin paylaşıldığı hesaba ait hat kullanıcılarının, şüpheli Merve Şarapçıoğlu ile annesi olduğunun tespit edildiği kaydediliyor.

Merve Şarapçıoğlu'nun annesine ait telefon hattını kullandığını kabul ettiği ancak suçlamaları kabul etmediği, kendisini suçtan kurtarmaya yönelik beyanda bulunduğu aktarılan iddianamede, şüphelinin "özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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