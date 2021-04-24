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Gündem Oyuncakların içinde uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

Oyuncakların içinde uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari merkez ve Şemdinli ilçesinde, 10 kilo 200 gram eroin ile 10 kilo 518 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 00:05:00 -
Oyuncakların içinde uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari merkez ile Şemdinli ilçesinde, kargo kolisindeki oyuncakların içinde ve bir aracın bagajında 10 kilo 200 gram eroin ile 10 kilo 518 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Şemdinli'de bir kargo firmasından batı illerine uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine operasyon yapıldı. Ekiplerin kargodaki bir kolide yaptığı aramada oyuncakların arasına gizlenmiş 9 kilo 498 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl merkezdeki Depin polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada da, bagajın iç kısmına gizlenmiş 10 kilo 200 gram eroin ile 1 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İki olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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