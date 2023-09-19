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Yerel Oyuncakların içinde ele geçirilen şoke etti!
Yerel

Oyuncakların içinde ele geçirilen şoke etti!

Yeniakit Publisher
2023-09-19 15:58:00 -
Oyuncakların içinde ele geçirilen şoke etti!

Konya’da kargo ile uyuşturucu gönderileceği bilgisini alan Narkotik ekiplerinin kargo firmasında yaptığı aramada bir paket içerisinde oyuncakların içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Selçuklu ilçesinde bir kişinin kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, belirlenen kargo firmasında arama yaptı.

Ekipler, kargo paketleri arasında tespit ettiği bir oyuncak paketini açtı. Paket içerisinde yapılan incelemede oyuncakların arasında bulunan bir su tabancasının su haznesine ve dijital tv kutusunun içine gizlenmiş vaziyette 450 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Kargo şirketine, oyuncak paketini verdiği tespit edilen A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramalarda da bir miktar Metamfetamin maddesi, uyuşturucu hap ve esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A. Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Nakletme ve Kullanma suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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