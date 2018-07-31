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Oyuncak seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Çocuğun gelişiminde ve büyümesinde oyuncaklar önemli bir yere sahiptir. Güvenilir ve dayanıklı olması yanında yetenek, ilgi alanları ve gelişimine bağlı olarak çocuğun gereksinimlerini karşılayabilecek oyuncakları seçmek bu bakımdan önemlidir.

31 Temmuz 2018 Salı 21:31
Oyuncak seçerken nelere dikkat edilmelidir?

OYUNCAK SEÇİMİNDE GÜVENLİK ÖNEMLİDİR?

Çocukların oyuncak ile oynarken başına gelebilecek kazalarda yaralanmalar göz önünde bulundurularak güvenlik açısından oyuncak seçiminde bazı noktaları göz önünde bulundurmak gerekir.

Bu açıdan alınan oyuncağın mutlaka etiketi okunarak tavsiye edilen yaşa uygun, özellikle bebeklerin ağzına götürmeleri bakımından zehirli olmayan, yıkanabilir ve hijyenik malzemelerden yapılmış oyuncaklar seçilmelidir. Ayrıca kenarları keskin ya da küçük parçaları içerisinde barındıran oyuncaklardan uzak durulmalıdır.

Yaşına uygun oyuncaklar, fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin yanında güvenlik bakımından da tercih edilmesi açısından mermi atan silahlar ya da elektrikli oyuncakların seçiminde oldukça dikkatli olmakla beraber, koruyucu unsurları bulunmayan bu tarz oyuncaklardan özellikle uzak durulmalıdır.

YAŞA GÖRE OYUNCAK SEÇİMİ:

Çoğunlukla yaşa uygun oyuncak seçimlerinde bebeklik, okul öncesi ve okul çağındaki dönemler baz alınarak zihinsel ve bedensel yeteneklerini göz önünde bulundurmak gerekir.

Yaşının üstünde seçilen karmaşık yapıdaki oyuncaklar kolayca bozulacağı yaşının altında seçilen oyuncaklar ise kolay olması bakımından çocuğa sıkıcı gelebilir. Bu nedenle gelişim alanlarına uygun olarak çocukların fiziksel, bilişsel ve duyusal faaliyetlerine yönelik beceri kazandırabilecek oyuncakların seçimi önemlidir.

BEBEKLERDE OYUNCAK SEÇİMİ:

Hızlı bir gelişim sağlaması açısından bebeklerde oyuncak seçimi oldukça zahmetli bir iştir. Genellikle 3 aylık döneme kadar bebeklerde duyuları meşgul edecek parlak renkli ya da ilginç desenlere sahip oyuncaklar bebeğin bakışlarının odaklanmasını sağlayarak göz kaslarının güçlenmesinde olumlu etkiye sahiptir.

Bunun yanında yumuşak dokulu oyuncaklar büyük kas hareketlerini geliştiren ve fiziksel gelişime imkan tanıması bakımından tercih edilmelidir. Aynı zamanda yumuşak dokulu oyuncaklar yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir etki sağlaması bakımından da önemli olmakla birlikte hoş müzikal tınıları taşıyan oyuncaklar da bebeği sakinleştirmesi bakımından kullanılabilir oyuncaklardır.

Bebeğin gelişimine bağlı olarak 3 ve 6 aylık dönemler arasında ulaşma, kavrama ve hareket etmeye teşvik etmesi bakımından renkli dişlikler, çıngırak ya da sesli toplar ile itme çekme tarzı oyuncaklar öncelikli tercih edilebilecek oyuncaklar arasındadır.

Ayrıca sebep sonuç ilişkisini kavramasında önemli olan bu tür oyuncaklar yanında yumuşak bebekler ve hayvanlar rahatlatıcı olmaları bakımından 3 ve 6 aylık dönemlerde kullanılacak oyuncaklardandır.

Evde bağımsız olarak hareket etmeye başladığı 6 ile 12 aylık dönemlerde ise daha çok bulmaya ve yakalamaya yönelik yumuşak toplar ile el ve göz koordinasyonunu sağlayacak vurmalı müzik aletleri, kurulabilen ve yıkılabilen blok oyuncaklar uygun oyuncaklar arasındadır.

1-6 YAŞ ARASI OYUNCAK SEÇİMİ

Bir yaşından itibaren çocuklarda neden sonuç ilişkisini kurabileceği oyuncaklar ile birlikte itme ve çekme oyuncakları çocuğun ilgisini ve gelişimini sağlayabilecek oyuncaklardır. Bunun yanında plastik, kumaş ya da kartondan yapılmış blok tarzı oyuncaklar ilk iki sene boyunca tercih edilebilir.

Çoğunlukla 3 yaşına kadar aletlerini tanımasına yardımcı olabilecek ve kendisine küçük roller üstlenebileceği türde oyuncaklar yanında çocuğun kas gelişimine yardımcı olacak kil ve modelleme hamurları, tırmanma ekipmanlar, kum ve su oyuncakları bu dönemlerde uygundur. Ayrıca bu dönemlerde kullanılabilecek oyuncaklar arasında müzikli ve renkli karton kitaplar çocuğun gelişimi açısından önemlidir.

3 yaş sonrası okul dönemine kadar uzanan süreçte ise daha çok oyun setleri ile küçük kamyon, araba, bebekler, inşaat setleri, ahşap bloklar ve doktor, itfaiyeci gibi çeşitli roller üstlenebileceği oyuncaklar tercih edilmelidir.

Bunun yanında çocuklarda el motor gelişimini sağlayacak boya kalemleri ve boyama kitapları gibi sanat malzemeleri yanında müzik aletleri de alınabilecek oyuncaklar arasındadır. Bedensel gelişimleri açısından spor malzemeleri ve üç tekerlekli bisikletler bu yaş aralığına uygun oyuncaklardır. Çocuklara kitaplara alıştırmak bakımından çizim ağırlıklı kitaplar da oyuncaklar arasında bulunmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 21:31
  1. kadın
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  5. pratik bilgiler
  6. oyuncak seçimi

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