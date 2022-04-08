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Aktüel Oyuncak motorun içinde şoke eden görüntü!
Aktüel

Oyuncak motorun içinde şoke eden görüntü!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda oyuncak motorun içinden uyuşturucu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 23:11:00 -
Oyuncak motorun içinde şoke eden görüntü!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde narkotik köpeği Coco’nun da katıldığı operasyonda oyuncak motorun içinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonda K.K. ve S.T. isimli şahıs birlikte yakalandı.

Oyuncak motorda uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan aramalarda S.T. isimli şahsın çocuğuna ait olan oyuncak motor içerisinde üç parça halinde 46,58 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.

1 kişi tutuklandı

Devam eden aramalarda, hassas terazi, metamfetamin ile karıştırılmış içecek ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıstan K.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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