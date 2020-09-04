Oyuncak dükkanında bulunanlar şoke etti

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir oyuncak dükkanında kaçak tütün imalatı yapıldığı ve paketlendiği yönünde ihbar aldı. Gelen haber üzerine ekipler inceleme başlattı.

Ekiplerin araştırmaları sonrasında dükkan ve deposuna baskın düzenlendi.

Ekipler tarafından yapılan arama sırasında, 1 ton 850 kilogram kıyılmış tütün, 440 kilogram paketlenmiş satışa hazır tütün, 130 bin boş makaron, 1 tütün kurutma makinesi, 1 pres makinesi, tütün ayrıştırması için 3 elek, 1 kürek, 600 paket nargile tütünü, 180 elektronik nargile, 33 doldurulmaya hazır tütün paketi, 28 makaron paketi, tütün satış sırasında kullanılan 16 bin 530 kilitli poşet ele geçirildi.

Yapıla operasyon sırasında F.C,, T.S. ve S.Ç. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar haklarında yasal işlem başlatıldı.