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Oyuncak depolama fikirleri | Organize ederken eğlenin

Çocuklarınızın oyuncaklarıyla başınız dertte ise, bu yöntemler sizi rahata erdirecek.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:34
Oyuncak depolama fikirleri | Organize ederken eğlenin

İşte çocuklarınızla oynarken, eğlenebileceğiniz ve ortamın düzenini sağlayabileceğiniz oyuncak saklama fikirleri...

oyuncak depolama fikirleri

Bir dolap yaptırıp, küçük kutular kullanarak bu sorundan kurtulabilir, dekoratif bir çocuk odasına sahip olabilir ve en önemlisi bir düzen kurabilirsiniz.

 

Oyuncak depolama fikirleri

Oyuncakları katogorisine göre ayırmak, düzen sağlayacaktır.

 

Oyuncak depolama fikirleri

Koleksiyon yapan bir çocuğunuz varsa, bunları sergilemek isteyeceği bir alana da ihtiyaç duyacaktır...

 

Oyuncak depolama fikirleri

Çekmecelerinizi organizerlerle ayırıp, boyutlandırabilirsiniz.

 

Oyuncak depolama fikirleri

Yatağın altında, kimsenin görmeyeceği bir alanı kullanarak toplu bir odaya sahip olabilirsiniz. Ayrıca bu dekorasyon fikrinde; çocuğunuzun kolaylıkla ulaşabilir olması, kendi topladığında yerlerine koyabilmesi en önemli özellik.

 

Oyuncak depolama fikirleri

Büyük kutular ya da saklama kapları, işinizi görecektir.

 

Oyuncak depolama fikirleri

Çocuğunuzla yapacağınız kutular ve etiketlerle harika bir odaya sahip olacaksınız. Ayrıca çocuğunuz istediği oyuncağı bulmakta hiç zorluk çekmeyecek.

 

Oyuncak depolama fikirleri

Minik parçalı ya da çok renkli oyuncakları ayırt etmek için muazzam bir fikir...

 

Oyuncak depolama fikirleri

Hem dekoratif hem de eğlenceli bu fikirle, odanıza yeni bir hava katacaksınız.

 

Oyuncak depolama fikirleri

Küçük bir mıknatıs bu şekilde hem dekoratif, hem de düzen sağlayabilir.

 

Oyuncak depolama fikirleri

Özellikle küçük çocukların çok dikkatini çekecek, gözünün önünde ve tertipli bir dekorasyon fikri...

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:34
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