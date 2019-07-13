Oyuncak depolama fikirleri | Organize ederken eğlenin

İşte çocuklarınızla oynarken, eğlenebileceğiniz ve ortamın düzenini sağlayabileceğiniz oyuncak saklama fikirleri...

Bir dolap yaptırıp, küçük kutular kullanarak bu sorundan kurtulabilir, dekoratif bir çocuk odasına sahip olabilir ve en önemlisi bir düzen kurabilirsiniz.

Oyuncakları katogorisine göre ayırmak, düzen sağlayacaktır.

Koleksiyon yapan bir çocuğunuz varsa, bunları sergilemek isteyeceği bir alana da ihtiyaç duyacaktır...

Çekmecelerinizi organizerlerle ayırıp, boyutlandırabilirsiniz.

Yatağın altında, kimsenin görmeyeceği bir alanı kullanarak toplu bir odaya sahip olabilirsiniz. Ayrıca bu dekorasyon fikrinde; çocuğunuzun kolaylıkla ulaşabilir olması, kendi topladığında yerlerine koyabilmesi en önemli özellik.

Büyük kutular ya da saklama kapları, işinizi görecektir.

Çocuğunuzla yapacağınız kutular ve etiketlerle harika bir odaya sahip olacaksınız. Ayrıca çocuğunuz istediği oyuncağı bulmakta hiç zorluk çekmeyecek.

Minik parçalı ya da çok renkli oyuncakları ayırt etmek için muazzam bir fikir...

Hem dekoratif hem de eğlenceli bu fikirle, odanıza yeni bir hava katacaksınız.

Küçük bir mıknatıs bu şekilde hem dekoratif, hem de düzen sağlayabilir.

Özellikle küçük çocukların çok dikkatini çekecek, gözünün önünde ve tertipli bir dekorasyon fikri...