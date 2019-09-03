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Oyun dünyası "GameX Uluslararası Oyun Fuarı"nda buluşacak

GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı, oyun dünyasını 5-8 Eylül tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir araya getirecek

03 Eylül 2019 Salı 08:59
Oyun dünyası "GameX Uluslararası Oyun Fuarı"nda buluşacak

İSTANBUL (AA) - GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı, oyun dünyasını 5-8 Eylül tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde buluşturacak.

Oyun tutkunlarını 15 yıldır bir araya getiren oyun ve eğlence fuarı GameX, bu yıl 5-8 Eylül tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Oyuncuların birçok farklı içerikle buluşacağı fuarda, PC ve mobil platformdaki birçok oyun, video oyunlar, drone ve robot yarışları, sanal gerçeklik deneyim alanı, turnuvalar ve cosplay yarışmaları oyun severlerin beğenisine sunulacak.


- Markalar, oyun geliştiriciler ve oyun yayıncıları bir araya gelecek


Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en büyük oyun ve eğlence fuarlarından biri olan GameX Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı'nda, oyun dünyasında yer almak isteyen markalar, oyun geliştiriciler ve oyun yayıncıları bir araya gelecek.

Oyun sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda markanın genç oyuncularla iletişim kuracağı fuarda, e-spor turnuvaları, imza günleri, Indie oyun alanı, konferanslar, eğitimler, topluluk etkinlikleri de yer alacak.

Düzenlenmeye başladığı zamandan bu yana 2,5 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, oyun dünyasındaki gelişmeler de ele alınacak.

Giriş ücretlerinin 20 ile 150 lira arasında değiştiği fuar; 5, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde 10:00-18:00, 8 Eylül tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 08:59
  1. Fuar
  2. GameX
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