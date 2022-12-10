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Gündem Oyun büyük Türkiye! Cemil Kılıç Hiranur Vakfı iftirasından sonra "yeni bir din" icat etti
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Oyun büyük Türkiye! Cemil Kılıç Hiranur Vakfı iftirasından sonra "yeni bir din" icat etti

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiği iftirasına sarılıp sahneye çıkan kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, yeni bir din icat etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 00:51:00 -
Oyun büyük Türkiye! Cemil Kılıç Hiranur Vakfı iftirasından sonra "yeni bir din" icat etti

 Yeniakit.com.tr 

Kemalistlerin ilahiyatçısı Cemil Kılıç, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftirayı fırsat bilerek topluma fitne tohumları ekti.

"Şeriatsız İslam"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıç, kendince yeni bir din tarifi yaparak, Allah'ın kanunlarını kapsayan şeriatı, İslam'dan ayırıp şu ifadeleri kullandı:

Biz Şeriat dininden değil İslam dinindeniz. Buna karşı laikliği güçlendirmeliyiz.

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