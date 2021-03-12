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Siyaset Oyun aynı! Dün Erbakan'a, bugün Erdoğan'a
Siyaset

Oyun aynı! Dün Erbakan'a, bugün Erdoğan'a

28 Şubat'a giden dönemde merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı 'Kayıp trilyon' davasıyla yolsuzlukla itham edenler, bugün aynı oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oynamak istiyor. Sol zihniyetin bu oyununa katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Erdoğan'ı indirmek için bu oyunda rol alma açıklamaları yapmaya başladı. İkili düzenlediği ortak basın toplantısında CHP'nin 'Merkez Bankası' iddialarına dile getirerek yargıya hesap sorma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 15:12:00 -
Oyun aynı! Dün Erbakan'a, bugün Erdoğan'a

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz günlerde yıl dönümü olan 28 Şubat darbesine giden yolda sol zihniyet merhum Başbakan Necmettin Erbakan Hoca'ya 'Kayıp trilyon' davası açmış, yolsuzlukla itham edilen bu dava sonucunda da Refah Partisi 1998'de kapatılmasından sonra Milli Görüş lideri Erbakan, 2 yıl 4 ay, diğer 68 parti yönetisi ise 1 yıl ile 1 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. Yıllar önce Erbakan Hoca'ya yapılan bu girişim yıllar sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurulmaya çalışılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun peşinden gittiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Merkez Bankası rezervleri boşaltıldı' iddiaları sonrası solcularla iş tutan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bu kervana katıldı. 28 Şubat'ta Erbakan Hoca'ya karşı yapılan girişimin aynısını şimdi bu isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirmek için planlamaya başladı.

'130 milyarın hesabını yargı sorar'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Babacan ve Davutoğlu, ortak basın açıklaması yaptı. Bu toplantıda Davutoğlu ve Babacan ortak dille konuşarak adeta yargıya çağrı yaptı. Yıllar önce Erbakan'a yapılanın şimdi Erdoğan'a yapılmasını isteyen Babacan, "Zamanı geldiğinde bunların hepsi hem idari hem de yargı denetimine tabi tutulur. Er geç olur." dedi.

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Yorumlar

Mustafa

Bunun adı muhalefet yapmakmı oluyor şimdi. Yemek yediği kaba pislemek bu oluyor galiba.
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turan

bu millet bu ikiliye öyle bir sorar ve koy.. ki sandık da........
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