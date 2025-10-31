Oytun Erbaş’tan yıllar sonra gelen samimi itiraf
Bilim insanı Oytun Erbaş, yıllardır merak edilen bir gerçeği paylaştı. Katıldığı YouTube programında Asperger sendromu olduğunu açıklayan Erbaş, programda Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın da Asperger sendromu olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Oytun Erbaş, dün katıldığı Balçiçek İlter'in moderatörlüğündeki YouTube programında samimi ve dikkat çekici ifadelerde bulundu.
Erbaş, Asperger sendromuna sahip bireylerin yaşam biçimlerine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
ASPERGER SENDROMU NEDİR?
Asperger sendromu, otizm spektrum bozuklukları arasında yer alan nörogelişimsel bir durumdur. Bu sendroma sahip bireylerde dil gelişimi genellikle normal seyrederken, sosyal iletişim ve etkileşimde güçlükler görülebilir. Asperger’li kişiler, belirli ilgi alanlarına yoğunlaşabilir, günlük rutinlerine sıkı sıkıya bağlı kalabilir ve sosyal ipuçlarını anlamakta zorlanabilirler. Duygusal tepkilerinde samimi ve doğrudan olma eğiliminde olan bu bireyler, zaman zaman toplumsal kuralları kavramakta zorluk yaşayabilir.