Yaşam Oytun Erbaş’tan yıllar sonra gelen samimi itiraf
Oytun Erbaş’tan yıllar sonra gelen samimi itiraf

Oytun Erbaş’tan yıllar sonra gelen samimi itiraf

Bilim insanı Oytun Erbaş, yıllardır merak edilen bir gerçeği paylaştı. Katıldığı YouTube programında Asperger sendromu olduğunu açıklayan Erbaş, programda Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın da Asperger sendromu olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Oytun Erbaş, dün katıldığı Balçiçek İlter'in moderatörlüğündeki YouTube programında samimi ve dikkat çekici ifadelerde bulundu.  

("Biz Aspergerlilere ‘sen salaksın’ dersen, ‘doğru söylüyorsun, bir sürü salaklığım var’ deriz. Bizde narsizm olmaz, çok doğalızdır. Ama ritüellerimize karışırsan, tepki gösteririz") diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş, programda kendisinin Asperger sendromu olduğunuilk kez açıkladı. Erbaş, sendromun günlük yaşamdaki etkilerini kendine has doğrudan üslubuyla anlattı.

Erbaş, Asperger sendromuna sahip bireylerin yaşam biçimlerine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Asperger sendromu, otizm spektrum bozuklukları arasında yer alan nörogelişimsel bir durumdur. Bu sendroma sahip bireylerde dil gelişimi genellikle normal seyrederken, sosyal iletişim ve etkileşimde güçlükler görülebilir. Asperger’li kişiler, belirli ilgi alanlarına yoğunlaşabilir, günlük rutinlerine sıkı sıkıya bağlı kalabilir ve sosyal ipuçlarını anlamakta zorlanabilirler. Duygusal tepkilerinde samimi ve doğrudan olma eğiliminde olan bu bireyler, zaman zaman toplumsal kuralları kavramakta zorluk yaşayabilir.

Oytun Erbaş Hakkında Kısa Bilgi Kimdir?

1978 İzmir doğumlu olan Erbaş, fizyoloji ve deneysel tıp profesörü. Ege Üniversitesi mezunudur, TUS'ta 7 kez derece yapmıştır. Bilimsel yayınlarının yanı sıra tartışmalı açıklamalarıyla gündemde olan bir isimdir..
Asperger Bağlantısı: Erbaş, sendromu "doğal bir farklılık" olarak tanımlıyor. Daha önceki röportajlarında (örneğin, 2023'te Bilal Göregen analizi) benzer temalara değinmişti, ancak bu programda kişisel itiraflarla ilk kez bu kadar açık konuştu.
