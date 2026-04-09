Oysa temizlik yapmak için gitmişti! 44 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın 5’inci katından düşerek ağır yaralanan 44 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşanan kaza herkesi derinden etkiledi. Dilek Turan (44), Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Turan'ın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı. Ekipler, Turan'ın apartman katının penceresini temizlerken düştüğünü değerlendiriyor.