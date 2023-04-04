Oysa ki ne umutlarla başlamıştı! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Girişimler başladı...

Derbi mağlubiyeti sonrası taraftarlar tarafından istifaya davet edilen Ali Koç, statta olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yaptı... Ancak henüz erken seçim kararı yok! Lakin Jorge Jesus'un kaderi de bu hafta içinde belli olacak... Bazı dernek başkanları ise Aziz Yıldırım'ın geri dönmesi için girişimlere başladı. Fenerbahçe'de seçim rüzgârları esiyor.

Kadıköy'de yaşanan tarihi Beşiktaş yenilgisi sonrası Fenerbahçe taraftarları tarafından istifaya davet edilen Başkan Ali Koç, statta olağanüstü bir yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda gergin ve üzgün olan Başkan Koç'un, taraftarın istifa çağrısına bir yanıt vermediği öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetim, teknik direktör Jorge Jesus konusunda ise bu hafta içinde bir karar alacak. Yol ayrımı gündemde...

YILDIRIM SICAK BAKMIYOR

Beşiktaş yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan F.Bahçe'nin kulislerinde seçim rüzgarları sert bir şekilde esmeye başladı. Camianın önde gelen bazı dernek başkanlarının eski başkan Aziz Yıldırım'a yeniden aday olması konusunda bir baskı yapma kararı aldıkları öğrenildi. Bu isimlerin kısa süre içinde Aziz Yıldırım ile bir araya gelmesi bekleniyor. Aziz Yıldırım ise başkanlık konusuna sıcak bakmıyor.

SADETTİN SARAN'A ÇAĞRI

Fenerbahçeliler, sosyal medyada iş insanı Sadettin Saran'ı başkanlığa aday olmaya çağırdı. Ali Koç'un başkan adaylığı döneminde seçim yarışına girmeyerek Koç'u destekleyen Saran, bir sonraki başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı. Sadettin Saran, son dönemde Fenerbahçe'de yaşanan olayları yakından takip ediyor. Koç'un seçim kararı almasından sonra başka başkan adaylarının ortaya çıkması bekleniyor.

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