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Oynamadıkları bir ekmeğimiz kalmıştı

O hale geldik ki, "hangi ekmek daha sağlıklı?" diye sorar olduk.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:37
Oynamadıkları bir ekmeğimiz kalmıştı

Fırındaki endüstriyel bir beyaz un ürünü “beyaz ekmek” ile özenle hazırlanmış, “ekşi maya” ile üretilmiş bir “tam tahıllı ekmek” arasında dağlar kadar fark var.

Beyaz un, tam tahıl unu değil.. Bir tam tahıllı unun özellikleri onda yok edilmiştir. Kepeği ve rüşeym bölümü alınmış gibidir. Güçlü besin öğelerinin çoğunu kaybetmiş, karbonhidrat zengini, vitamin, mineral ve posa fakiri "tokluk hissi uyandırması istenen" bir endüstriyel ürün haline getirilmiştir. Beyaz ekmeği yediğinizde kanınızda çok şiddetli insülin-şeker dalgalanmaları oluşuyor. Sonrası kilo fazlalığına, hatta gizli şekerden şeker hastalığına uzanan risklerle dolu..

Dahası Prof. Canan Karatay modern buğdayın hibrit yapıla yapıla kromozom sayısının 14’ten 48’e çıkarıldığını söylüyor. 48 kromozomlu buğdayda 23 bin türlü gluten var, hastalıkların temelinde de bu yatıyor.

“Ekşi maya” ekmekte çok önemli. Ekşi maya kullanılan tahılın yapısındaki olumlu özellikleri öne çıkarırken, olumsuzlukların etkisini azaltıyor.

BAŞKA NELER OLMALI?

BİR: Kepek, tahılın posadan en zengin olan bölümü, bağırsak sağlığının en büyük dostu. Kabızlığın en doğal ilacı. Ayrıca içinde mineraller, vitaminler, fitobesinler ve proteinler de var.

İKİ: Tahıl tanesinin özünü oluşturan bölüm embriyon.. Burasıdır aslolan. Müthiş besleyicidir. Vitaminlerden, özellikle E vitamini ve B vitaminlerinden çok zengindir. Tahılın “Rüşeym” olarak tanımlanan bölümüdür.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:37
  1. ekmek
  2. sağlıklı ekmek

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