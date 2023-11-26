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Yaşam Öyle şiddetliydi ki 6 tonluk çatıyı 2 sokak arkaya uçurdu!
Yaşam

Öyle şiddetliydi ki 6 tonluk çatıyı 2 sokak arkaya uçurdu!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 17:22:00 -

Kayseri’nin Talas ilçesinde müstakil bir evin 6 ton ağırlığındaki çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak, 2 sokak arkaya uçtu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçakaya Mahallesi Sabancı Caddesi Hamit Sokak üzerinde bulunan müstakil evin çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de çatının yeniden uçarak başka bir eve yada insana zarar vermemesi için çalışma yaptı.
Müstakil evin sahibi Okan Kadir Maden, “Sabah saatlerinde başlayan rüzgar 6 tonluk demirden yapılmış çatımızı olduğu gibi alarak, 2 sokak arkaya attı. Taşlar aşağı döküldü. Evimiz sallandı. Duvarlarda çatlamalar oldu. Ancak çok şükür kimsede bir şey yok. Gerekli mercilere de haber verdik. Çatı yandaki eve çarpmış sadece biraz zarar vermiş. Onun dışında can kaybı yok çok şükür” dedi.

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