Öyle bir şey yapıyor ki... Helal olsun muhtar!

Muhtar Kara, Türkiye'de ilk kez böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek “Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. İhtiyacı olan genç kızlarımız gelinlik alamayacak durumda olan gelin adayı kızlarımıza muhtarlık olarak hayırseverlerimizin desteği ile gelinlik hediye ediyoruz” dedi.

İhtiyacı olan genç kızlara destek olmak amacıyla azalarıyla birlikte böyle bir karar aldıklarını kaydeden Kara "Görevde bulunduğumuz 15 yıldan beri muhtarlığımız olarak vatandaşlara sosyal yardım konusunu birinci önceliğimiz olarak kabul ettik. Bütün muhtarların yaptığı gibi, gıda olsun kırtasiye olsun bu tür ürünleri ihtiyacı olan ailelere dağıtımını her zaman yapıyoruz. 'Daha değişik daha farklı ne yapabiliriz?' diye düşündük. Azalarımızla beraber istişarede bulunduk. 'İhtiyacı olup da gelinlik alamayacak durumda olan genç kızlarımız var bunlara destek olalım' dedik. Hayırseverlerin desteğini istedik. Sağ olsunlar onlar da bize gereken desteği verdiler” açıklamasında bulundu.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kara, şu cümleleri kaydetti:

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. İhtiyacı olan genç kızlarımız gelinlik alamayacak durumda olan gelin adayı kızlarımıza bu gelinlikleri hediye ediyoruz. Düğününden sonra isterse geri getirebilir başka kızlarımız faydalanabilir. Hatıra olarak saklamak isteyenler de saklayabilir. İki ay önce 35 gelinlikle başladık şu anda 10 tane gelinliğimiz kaldı. Bu gelinlikler de bir ay içerisinde biteceğini düşünüyorum ancak devamı gelecek.

'Sosyal devlet, sosyal belediyecilik gibi sosyal muhtarlık da olmalı'

Kimsenin böyle bir yardım durumuna inanmadığını belirten Kara, “Kimse inanmıyor. Hatta bir tanesi bize geldi ücretsiz gelinlik verdiğimizi duymuş inanmadı. 'Nişanlısına gidip baksak ne kaybederiz?' demiş. Buraya geldiler gelinliği giydi üzerine oldu çok da beğendi. 'Bana borcumuz ne?' dedi. Ben de 'Allah razı olsun deseniz bize yeter başka bir borcunuz yok' deyince gelin kızımız ağlamaya başladı. Yaptığım araştırmalara göre gelinliğin maliyeti 40-50 bin TL. Kiraları 10-15 bir arasında değişiyor. Sadece kuru temizlemede 3 bin TL'ye temizlendiğini öğrendim. Dolayısıyla evlenecek olanlara oldukça mali külfet getiriyor. Bu boşluğu giderdiğimizi düşünüyorum. Bu yaz sezonunda iki ayda 25 tane dağıttık" şeklinde konuştu.

Muhtar arkadaşlarına da seslenen Kara, “Bir şeyler vermeye çalışsınlar. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olsunlar. Nasıl sosyal devlet, sosyal belediyecilik varsa bundan sonra sosyal muhtarlık da olmalı” ifadelerini kullandı.