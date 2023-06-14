Öyle bir savunma yaptı ki… Depremzedelerle alay eden Eda’dan Atatürk maskesi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından devlet-millet ele ele vererek yaraların sarılması adına dünyaya örnek bir mücadele vermişti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından devlet-millet ele ele vererek yaraların sarılması adına dünyaya örnek bir mücadele vermişti.

Hatırlanacağı üzere 14 Mayıs seçimlerinden hemen sonra, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fazla oy almasını hazmedemeyen muhalif hesaplar depremzedelere hakaretler yağdırıp 'keşke daha çok ölseydiniz, beter olun, hakkımız haram olsun" diyerek yaptıkları yardımları geri istemişti.

Eda Ece de, katıldığı bir ödül töreninde depremzede vatandaşları hedef alarak, oy tercihleri ile açık biçimde alay etmişti.

Tepkiler gelince Atatürk maskesine sığındı

Katıldığı ödül töreninde depremzedelerle ilgili skandal sözlere imza atan oyuncu Eda Ece, çirkin sözlerini savunmak için Atatürk'ü kullandı. "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." şeklindeki sözlerine tepkiler çığ gibi büyürken, Eda Ece'nin yeni açıklaması "Bu kez de Atatürk'ü alet ediyorsun! Ayıp!" şeklinde yorumlandı.

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Ece’nin skandal sözlerine salonda bulunanlar da kahkaha ve alkışla destek verdi.