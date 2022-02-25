Öyle bir durumda Avrupa buhar olup gider

Rauf Tamer, "Allah korusun bir dünya savaşı patlarsa, bu defa biliniz ki, hantal Avrupa buhar olup gider" öngörüsünde bulundu. İşte Posta gazetesindeki o yazı:

"Rusya’nın bazı şartları vardı.

Öyle şartlar ki, Ukrayna’nın kabul etmesi mümkün değil. Yani, kurt karar vermiş, kuzuyu yemeye...

Midesine oturur veya oturmaz, o başka.

Göreceğiz.

***

Hantal Avrupa, durumun vehametini farkedene kadar olanlar oldu.

Amerika zaten saçmalayıp duruyordu.

Peki NATO?

Kime hayrı dokunmuş ki Ukrayna’ya dokunsun?

Ay ay ay, bir de Birleşmiş Milletler var sahi.. O ne iş yapar?

Ya Fransa?

Meydancı gibi ortalarda niçin dolanıp durur? Söyleyeyim: “Heves-i ceht ile cahil, mütelâşi görünür.”

***

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, gayet realist bir genç... Durumu en iyi tahlil eden o zaten.

Üstelik soğukkanlı ve objektif.

Zelenski, Avrupalı geçinenlerin nasıl birer eyyamcı devlet olduklarını ne güzel vurguluyor.

Bir şey söyleyeyim mi?

Allah korusun bir dünya savaşı patlarsa, bu defa biliniz ki, hantal Avrupa buhar olup gider. (...)"