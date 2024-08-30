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Yerel Oylama sonuçlandı: 80 yıllık ilçenin yönü değişiyor!
Yerel

Oylama sonuçlandı: 80 yıllık ilçenin yönü değişiyor!

Yeniakit Publisher
2024-08-30 10:36:00 -
Oylama sonuçlandı: 80 yıllık ilçenin yönü değişiyor!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitmişti. Depremzedelerin ekserisinin olduğu bu mahallede vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmelerinden dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı olan ve ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta yer alan Uzunkavak Mahallesi sakinleri, 3 kilometre mesafedeki Kumlu ilçesine bağlanmak için sandık başına gitmişti. Depremzedelerin ekserisinin olduğu bu mahallede vatandaşlar, resmi işlerini halletmek için 30 kilometre yol kat etmelerinden dolayı 3 kilometre uzaklıktaki Kumlu ilçesine bağlanmayı tercih ettiler.

Hatay Valiliğine yapılan başvurular sonrası geçtiğimiz aylarda mahallede referandum gerçekleştirildi. Toplamda 780 seçmenin bulunduğu mahallede, 510 kişi sandığa giderek oy vermişti.

Yapılan sayımlar sonucu, 480 “Evet” oyu ile Uzunkavak Mahallesi'nin Kumlu ilçesine bağlanması kararlaştırılmıştı. Yapılan referandum sonrası Kumlu Belediye meclisinde de Uzunkavak'ın ilçeye katılımı için oylama gerçekleştirildi ve Uzunkavak'ın Kumlu'ya katılma talebi kabul edildi. Kumlu ilçesiyle arasında 4 metrelik bir köprü olan mahalle sakinleri, yeni ilçelerine bağlanmak için gün sayıyor. Uzunkavak'ın Kumlu'ya katılışı önümüzdeki süreçte çıkacak resmi kararla kesinlik kazanacak.

“Sonuçları en son bakanlığa onay alıp süreç devam ederek bağlanacağız”

Yakın zamanda Kumlu ilçesine bağlanacağını ifade eden muhtar Mehmet Albayrak, “Hemen yanı başımızda bitişiğimizdeki bulunan Kumlu ilçesine yıllardan beri bağlanmak için yapmış olduğumuz i bu aşamalardan sonra sonucu bağlanacağız. Kumlu ilçesi ile bizim aramızdaki mesafede 4 metrelik ve bir köprü var. İlerde bulunan köprü 80 yıldan beri Uzunkavak Mahallesi'nin bu eziyeti birçok konuda çekiyorsunuz. Reyhanlı ilçesi bize 30 km uzaktadırlar. Referandum sonuçlarımızı yaklaşık yüzde 96'lık bir sonuç oranı çıktı. Muhtar olduğum andan itibaren bu konuyla ilgili çalışmalara köyün tamamında destek aldım. Mevcut kararlardan sonra sonuçlar en son bakanlığa onay alıp süreç devam ederek bağlanacağız” dedi.
“Reyhanlı'ya Her gidişimde 300 TL benzin masrafı çıkıyor”

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