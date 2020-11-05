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Biyografi Öykü Serter kimdir? Kokuşmuş zihniyetin temsilcisi Öykü Serter nerelidir?
Biyografi

Öykü Serter kimdir? Kokuşmuş zihniyetin temsilcisi Öykü Serter nerelidir?

İzmir'de meydana gelen depremin ardından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in sağ olarak kurtarılması özelde AK Parti genelde ise Türkiye düşmanı, mandacı zihniyeti rahatsız etti. Korona ile mücadelede ekmeğine sağ süremeyen Batı sever zihniyet, İzmir’deki depremde enkaz altında kalanlar üzerinden kokuşmuş zihniyetlerini kustu. Sözde sunucu Öykü Serter deprem üzerinden skandal bir açıklamada bulundu. Peki kim bu Öykü Serter? Öykü Serter nerelidir? Öykü Serter ne iş yapmaktadır?

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:13:00 - 2020-11-05 15:14:02
Öykü Serter kimdir? Kokuşmuş zihniyetin temsilcisi Öykü Serter nerelidir?

Kokuşmuş zihniyetin borazanlığını yapan sözde sunucu Öykü Serter İzmir depreminde 91 saat sonra sağ olarak enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin üzerinden AK Partiye salyalarını akıttı. Öykü Serter yaptığı hatsiz açıklamada “şuursuz bakanlarını da al git ey iktidar" diyecek kadar omurgasızlaştı. Peki kim bu Öykü Serter?

Öykü Serter kimdir?

Kokuşmuş zihniyetin temsilcisi olan sözde sunucu Öykü Serter, 26 Şubat 1975 tarihinde Ankara'nın Çankaya semtinde doğmuştur. Ankara Ted Kolejinden mezundur. Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı mezunu. Ayrıca Latin Dili ve Edebiyatı okudu. Galatasaray Üniversitesi'nde Radyo-TV yüksek lisansı yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde sinema-medya doktorasına devam ediyor.

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