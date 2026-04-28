SON DAKİKA
Mossad direktörü İsrail'i Nazilere benzetti: Yahudi olmaktan utanıyorum!
İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski Direktörü Tamir Pardo, işgal altındaki Batı Yaka’da İsrail ordusu ile Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaptıklarını Holokost'a benzeterek, "Yahudi olmaktan utanıyorum" dedi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, 2011-2016 yıllarında Mossad Direktörü olarak görev yapan Pardo, İsrail'in Batı Yaka’daki uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi.

"Eski Mossad Direktörü, son dönemde Yahudi terörünün vurduğu Batı Yaka’daki bölgeleri gezdi" ifadesine yer verilen haberde, Pardo'nun "yağma, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan Filistinli ailelerle görüştüğü" aktarıldı.

UTANÇ DUYUYORUM

İşgal altındaki Batı Yaka’da İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerinin Holokost'u hatırlattığına işaret eden Pardo, "Gördüklerim, geçen yüzyılda Yahudilere karşı yapılanları hatırlattı. Utanç duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Yaka’da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

İşgal altındaki Batı Yaka’da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

İsrailli teröristler ölümden döndü
İsrailli teröristler ölümden döndü

Dünya

İsrailli teröristler ölümden döndü

Otel saldırganının İsrail ordu tişörtüyle fotoğrafı ortaya çıktı!
Otel saldırganının İsrail ordu tişörtüyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Gündem

Otel saldırganının İsrail ordu tişörtüyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Türk hava sahasına giremedi! İsrail Cumhurbaşkanı adeta mahsur kaldı
Türk hava sahasına giremedi! İsrail Cumhurbaşkanı adeta mahsur kaldı

Dünya

Türk hava sahasına giremedi! İsrail Cumhurbaşkanı adeta mahsur kaldı

İsrail'den ateşkes ortasında "Gazze modeli" tehdidi! Lübnan'ın güneyinde evler havaya uçuruluyor!
İsrail'den ateşkes ortasında "Gazze modeli" tehdidi! Lübnan'ın güneyinde evler havaya uçuruluyor!

Gündem

İsrail'den ateşkes ortasında "Gazze modeli" tehdidi! Lübnan'ın güneyinde evler havaya uçuruluyor!

Büyükelçi bakanlığa çağrıldı! Ukrayna’dan İsrail’e "çalıntı tahıl" uyarısı
Büyükelçi bakanlığa çağrıldı! Ukrayna’dan İsrail’e “çalıntı tahıl” uyarısı

Dünya

Büyükelçi bakanlığa çağrıldı! Ukrayna’dan İsrail’e “çalıntı tahıl” uyarısı

İsrail'den alçak saldırı! Şehit oldular
İsrail'den alçak saldırı! Şehit oldular

Dünya

İsrail'den alçak saldırı! Şehit oldular

NYT ifşa etti: ABD’de göçmenlere siyonist kelepçe! İsrail’e biat etmeyen sınır dışı ediliyor
NYT ifşa etti: ABD’de göçmenlere siyonist kelepçe! İsrail’e biat etmeyen sınır dışı ediliyor

Dünya

NYT ifşa etti: ABD’de göçmenlere siyonist kelepçe! İsrail’e biat etmeyen sınır dışı ediliyor

 

Vahap

Bizde utanıyoruz siyonizme karşı koyamadığımız için.

tek

yalan söylüyor yahudi pisliği
