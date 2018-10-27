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OYAK’ın girişimi dünya borsalarında yankılandı

OYAK Grubu, Uzak Doğu ve Avrupa’da büyük ölçekli yatırımlara imza attı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 10:16
OYAK’ın girişimi dünya borsalarında yankılandı

OYAK Grubu ulusal ve uluslararası piyasalarda büyük yankı uyandıran iki büyük yatırımını açıkladı. OYAK Çimento, Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Company ile imzaları attı ve hisselerinin yüzde 40’ına karşılık 640 milyon Dolar değerle stratejik ortaklık yaptı.

lkemize ve güçlü geleceğimize güveniyoruz"

OYAK Grubu, ayrıca Brezilyalı Intercement şirketine ait olan, Avrupa’nın en büyük çimento markalarından Cimpor’un Portekiz ve Cape Verde operasyonlarını satın aldı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yeni yatırımla ilgili olarak şunları söyledi: “Türk çimento sektörünün son yıllardaki en büyük başarısına imza attık ve Avrupa’da sektörün en saygın markalarından olan Cimpor’u satın aldık. OYAK olarak ülkemize ve güçlü geleceğimize güveniyoruz. Yabancı ortaklarımızın teveccühü de bu güvenin en önemli göstergelerinden biri. Büyüme stratejilerimiz doğrultusunda ülkemizde ve dünyada yatırımlarımızı sürdürecek, üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamak adına Türkiye’de ve dünyada fırsat olarak gördüğümüz adımları atmaya devam edeceğiz.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 10:16
  1. OYAK Grubu
  2. OYAK Çimento
  3. Uzak Doğu
  4. Taiwan Cement Company
  5. Brezilyalı Intercement şirketi
  6. Cimpor
  7. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem

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