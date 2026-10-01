OYAK, TEKNOFEST Güneydoğu'da MUGEM çeliği ve HORSE H18 motorunu sergiledi

OYAK, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da çelikten hibrit motor sistemlerine, tarım teknolojilerinden lojistik çözümlerine uzanan teknoloji ve üretim kabiliyetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Festivale Erdemir, Miilux OY, OYAK HORSE, HEKTAŞ ve OMSAN Lojistik ile katıldı.

OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, çeliğin savunma projelerindeki rolünü şöyle anlattı: "Çelik alanında iki önemli ürünümüz bulunuyor. Bunlar Millî Denizaltı (MİLDEN) ve Millî Uçak Gemisi (MUGEM) projeleri için geliştirdiğimiz yüksek dayanımlı çelikler. Bu çelikler, denizaltıların yüksek basınca dayanabilmesi gibi kritik ihtiyaçlara cevap veriyor. Aynı zamanda yurt dışından temini kolay olmayan stratejik ürünler arasında yer alıyor."

Yalçıntaş'ın verdiği bilgiye göre OYAK, savunma sanayisine doğrudan yatırım yapmak yerine hem sivil hem de savunma alanlarında kullanılabilen çift kullanımlı teknolojilere odaklanıyor.

Erdemir MUGEM çeliğini, Miilux OY denizaltı ve balistik çeliklerini tanıttı

Festivalde Erdemir, MUGEM projesine yönelik geliştirdiği özel çelikleri tanıttı. Miilux OY ise denizaltı ve balistik uygulamalara yönelik yüksek dayanımlı çeliklerini sergiledi.

OYAK HORSE, Bursa'daki fabrikasında ürettiği HORSE H18 motorunu, bu motorun içinde yer aldığı hibrit güç aktarma sisteminin ana bileşenleriyle birlikte sergiledi.

Vakum yatırımıyla üretilen çelik Romanya'da elektrik çeliğine dönüşüyor

Yüksek katma değerli çelik üretimine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Yalçıntaş, İsdemir'deki yatırımı şöyle anlattı: "İsdemir'de gerçekleştirdiğimiz vakum yatırımıyla çeliğin içerisindeki azotu azaltıyor, karbon oranını düşürüyor ve daha yüksek kaliteli bir ürün elde ediyoruz. Bu çeliği Romanya'daki tesisimize göndererek elektrik çeliğine dönüştürüyoruz."

Elektrik çeliği; elektrikli araçlarda, transformatörlerde ve jeneratörlerde kullanılıyor. Yalçıntaş, "Yapacağımız yatırımla bu sacı 0,1 milimetreye kadar incelteceğiz. Böylece bu alanda dünyadaki sınırlı sayıdaki üreticiden biri olmayı hedefliyoruz" dedi. Yalçıntaş, söz konusu teknolojilerin hem sivil hem de savunma alanlarında kullanılabildiğini aktardı.

HEKTAŞ topraksız tarımı paylaştı, OMSAN ticaret koridorlarına odaklandı

Tarım teknolojilerini OYAK'ın teknoloji odaklı çalışmalarının önemli başlıklarından biri olarak tanımlayan Yalçıntaş, Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin teknolojiyle daha yüksek katma değere dönüştürülebileceğini söyledi. Modern, sürdürülebilir ve güvenilir tarım uygulamalarının önemine işaret eden Yalçıntaş, "HEKTAŞ bu alandaki önemli şirketlerimizden biri. Burada geliştirdiği yeni ürünleri sergiliyoruz. Bitki besleme ve korumaya yönelik çalışmalarımızın yanı sıra topraksız tarım uygulamalarımızı da ziyaretçilerle paylaştık" ifadelerini kullandı.

OMSAN Lojistik ise bölgenin gelişen ticaret koridorlarına ve yeni lojistik fırsatlarına odaklandı.

Yalçıntaş, TEKNOFEST'i yeni teknolojilerin sergilendiği ve gençlerin geliştirdikleri projeleri ortaya koyabildiği önemli bir buluşma noktası olarak nitelendirdi. "TEKNOFEST, Türkiye'nin savunma alanında geldiği yeri gösteren, en son teknolojilerin sergilendiği bir alan" diyen Yalçıntaş, ziyaretçilerin önemli bölümünü gençlerin ve öğrencilerin oluşturduğunu, üniversite öğrencilerinin de geliştirdikleri teknolojik projeleri festivalde sergileyip yarıştığını söyledi.

Ürünlerini paylaştıkça bu teknolojilerin gençler için de bir hedef haline geldiğini söyleyen Yalçıntaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir çocuğa bile böyle bir hedef ve ideal kazandırabiliyorsak, bizim için en büyük kazanımlardan biri budur."