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Oyak Renault, teknolojisi ile gençlere yol gösterecek

Firmanın hayata geçirdiği projeyle 35 öğrenciye tasarım odaklı düşünme, 4 dakikada etkili sunum, 3D modelleme ve baskı, fiziksel programlama platformu, elektronik prototipleme gibi eğitimler verilecek

15 Mart 2019 Cuma 14:40
Oyak Renault, teknolojisi ile gençlere yol gösterecek

BURSA (AA) - Oyak Renault tarafından mühendislik öğrencilerinin eğitimlerini bir üst seviyeye taşımak için hayata geçirilen "[email protected] 6 Takım Üstü Değer Projesi" kapsamında, çok sayıda üniversite öğrencisinin firmanın teknolojisinden yararlanarak fikirler geliştirmesine imkan sağlanacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'in desteğiyle başlatılan projeyle mühendislik öğrencileri "[email protected] İnovasyon Laboratuvarı"nda Oyak Renault'nun hem üretim süreçlerine destek olacak hem de teknolojisiyle kendilerini geliştirecek.

BUÜ ve BTÜ Mühendislik Fakülteleri öğrencilerinin dahil olduğu "[email protected] 6 Takım Üstü Değer Projesi" kapsamında, bahar dönemi sonuna kadar her cuma 35 öğrenciye tasarım odaklı düşünme, 4 dakikada etkili sunum, 3D modelleme ve baskı, fiziksel programlama platformu (Ardunya), elektronik prototipleme gibi eğitimler verilecek.

Eğitim sonrasında öğrencilerden çeşitli sorunlar karşısında muhtelif çözüm fikirleri üretmeleri beklenecek ve öğrencilerden fikirlerini uygulamaya geçirerek prototip oluşturmaları istenecek.

Öğrencilerin oluşturduğu prototipler, Oyak Renault meslek uzmanları ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve en başarılı proje ödüllendirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, dijital dönüşüm kapsamında yetkinlik değişimine odaklanarak çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu.

Aoun, "Tüm bu çalışmalarla geleceğin fabrikası olma yolunda hızla ilerlerken mühendislik öğrencilerini desteklediğimiz bu proje ile onların eğitimleri esnasında endüstri ortamını deneyimlemesini amaçlarken, dijital dönüşümü destekleyecek proje fikirlerinin hayata geçirilmesini amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:40
  1. Bursa
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