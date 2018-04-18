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OYAK hasılat paylaşımı modeliyle gayrimenkul projelerine başlıyor

OYAK, İstanbul’un değerli üç bölgesinde toplam 1.5 milyon metrekarelik alandagayrimenkul geliştirme projelerine start verdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:09
OYAK hasılat paylaşımı modeliyle gayrimenkul projelerine başlıyor

Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu olan OYAK,yaklaşık 330 bin üyesinin birikimini değerlendirmek amacıylagayrimenkul projelerine devam ediyor.2017 yılında Ankara, İzmir ve Yalova’da yaklaşık 4 milyon metrekarearsa üzerinde 800 milyon TL’lik gayrimenkul yatırımı başlatan OYAK, yeni gayrimenkul projelerini İstanbul’a yönlendirdi.

OYAK, ilk etapta İstanbul-Türk Telekom Stadyumu yakınındaki 22 bin 444 metrekarelik konut ve ticaret imarlı arsasını ‘Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı’ modeliyleihaleye çıkarıyor. Hasılat paylaşımı projelerini etaplar halinde gerçekleştirecek olan OYAK,İkitelli-OYAK Kent’te 18 bin 948 adet ve Maltepe-Dragos’ta 580 adetkonut ve ticaret alanından oluşan karma projenininşası için de ön hazırlıklarını tamamladı. 1966 yılından beriTürkiye’nin pek çok bölgesinde gerçekleştirdiği nitelikli konut projeleri ile üyelerini ev sahibi yapan OYAK; Ayazağa, Dragos ve İkitelli’deki projelerinden elde edeceği gelirler ile üye birikimlerini nemalandırmayı hedefliyor.

Hasılat paylaşımı modeliyle elde edilen gelir üyelerin birikimlerine aktarılacak

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Gayrimenkul sektörünün ülkemizde önemli bir geleceği olduğuna inanıyoruz. Bu sektörün içinde kendimizi en doğru şekilde konumlamak ve üyelerimizin birikimlerini değerlendirmek amacıyla OYAK bünyesinde Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörlüğümüzü kurarak projelerimize hız verdik. OYAK güvencesiyle hayata geçireceğimiz projelerde çevreyle barışık bir kentsel mimariyimodern yaşamla bütünleştirmeye önem veriyoruz. Bu sebeple projelerimizde tasarım yarışmaları düzenliyor, en iyi tasarımla ilerlemeyi seçiyoruz. OYAK olarak; İkitelli, Ayazağa ve Dragos’ta başlattığımız konut ve ticaret alanı projelerimizden elde edeceğimiz gelirlerle 330 binden fazla üyemizin birikimlerini karlılıkla değerlendirmeyi ve elde edeceğimiz geliri onların birikimlerine nemalandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 18:09
  1. Yalova
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. OYAK

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