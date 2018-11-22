Oya yap esaretten kurtul

Sadece çocuklar, gençler mi?

Bebeğiniz yerdeki oyun halısında yuvarlanırken instagram’da kim ne paylaşmış, kim neyi beğenmiş kontrol etmediniz mi? Veya oğlunuzu/kızınızı parkta salıncakta sallarken bir elinizde telefon whatsapp mesajlarınızı okumadınız mı? Bilgi kirliliği cabası. Kendi beynini yıkatma gönüllülüğü, bir tür esaret!



Sosyal medyada vakit geçirmiyorsa bile en iyi ihtimalle çekilen fotoğraflara bakıp filtreler arasında zaman öldürülüyor.

O anları gerçekten yaşamak varken birçok insan ekranın arkasından bakıyor olan bitene. İşin kötüsü bunun normal bir durum olmadığını anlamak için kafayı kaldırıp telefonu bir kenara koyup illetten en az birkaç gün uzaklaşmak gerekiyor. Sonra zaten sizin gibi olan diğer ebeveynleri, insanları görüp yaptığınız şeyi fark ediyorsunuz. Psikologların telefona bağımlı şekilde sürdürülen ebeveynliği "sosyal hastalık" olarak nitelendirmeleri de bu yüzden…

Sevdiklerinizin, çevrenizdeki insanların gözlerinin içine bakarak konuşmak yerine telefonda bir şeyler kontrol ederek cevap vermeyin.

Çocuklarınızın, eşinizin, arkadaşlarınızın size aynı sizin gibi telefona bakarak cevap verdiğini düşünün neler hissederdiniz?

Bazı İstatistikler

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre çocukların %69’u ebeveynlerinin mobil cihazlara bağımlı olduğunu düşünüyorlarmış.

Ebeveynlerin %60’ı ise çocuklarının telefon bağımlısı olduğunu düşündüklerini dile getirmişler. Garabete bakar mısınız?! Sonuç olarak ebeveynlerin de çocukların da geceleri uzun saatler telefon/tablet/bilgisayar başında vakit geçirdikleri zamanlarda yorgun, bitkin ve uyaranlara karşı da asabi oldukları ortaya çıkmış.

Bir diğer araştırma ise Boston Medical Center tarafından yapılmış.

Telefonlarından vazgeçemeyenler, çocukları yüzünden telefonu bırakmak zorunda kalınca onları sık sık azarladıkları ortaya çıkmış. Restoranlarda gözlemlenen çocuklu ailelerde, ebeveynlerden sadece üçte biri telefonlarını kenara bırakıp yemeklerini yiyebilirken %73’ü en az bir kere telefonlarını kontrol ediyorlarmış. Araştırmacılar anne babalarının ilgisini çekmek için olmadık yaramazlık yapan çocuklara verilen tepkilerin bir o kadar sert olduğunu da çalışmalarına eklemişler.

BEYNİNİZİ SATMAYIN BEYNİNİZİ KULLANIN

Özellikle ev hanımlarına tavsiyede bulunuyorlar. Bizim "oya işi"ni yapmaları ve huzur bulmalarını öğütlüyorlar. Biz oya işi diyoruz, onlar da aynen bizden alıp "oya" demekteler. Oya işi yapanlar, çocuklarına daha sevecen oluyormuş. Demek ki, bütün el işleri anneler için çok değerli. Bakın sayfamızda yer verdiğimiz oya işleri, işte o tavsiyeyi yapan yabancılardan.. Akıl için yol bir!