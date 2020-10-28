‘Oy versin, vermesin sevdalıyız’ diyen Kılıçdaroğlu bir öyle bir böyle! Seçmeni hedef aldığı o görüntü

HDP ile kol kola CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni açıklamalarda bulundu. Her konuda hükümeti hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu, ‘biz milletimize sevdalıyız. Oy versin veya vermesin’ dedi.

Kılıçdaroğlu açıklamalarında, ‘’O küçük çocuğun isyanı o kadar net ki: ‘Babam cebime beş kuruş koyamıyor, babamın hakkını verin!’ Bu madenci çocuğunun hakkını sen de savunacaksın. Avanta istese hep beraber karşı çıkalım ama hakkı verilmiyorsa birlikte mücadele edelim” ifadelerine yer vererek kışkırtıcı açıklamalarda bulundu.

‘Oy versin veya vermesin’ açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu’nun AK Parti seçmenini hedef aldığı bir video tekrar gündeme geldi.

Videoda Kılıçdaroğlu, ‘sizler hala gidip bunlara oy veriyorsanız insanlığınızı sorgularım’ diyerek resmen AK Parti seçmenine hakaret ediyor.