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Gündem Oy kullanmazsanız cezası var! İşte ödemeniz gereken tutar…
Gündem

Oy kullanmazsanız cezası var! İşte ödemeniz gereken tutar…

Yeniakit Publisher
2023-05-03 07:02:00 -
Oy kullanmazsanız cezası var! İşte ödemeniz gereken tutar…

14 Mayıs 2023 günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi gerçekleşecek. Bazı vatandaşlar oy kullanmamanın cezasını araştırıyor. Pazar günü yapılacak seçimlerde milyonlarca vatandaş seçme hakkını kullanacak. Peki ama oy kullanmayanlar ceza alacak mı? Oy kullanmamak suç mu?

Oy kullanmamanın cezası nedir? Oy kullanmama cezasını Yüksek Seçim Kurulu belirler. Peki, Oy kullanmak zorunlu mu, cezası nedir?

Oy kullanmamanın cezası nedir? 

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir. 2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. 

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