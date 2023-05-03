Oy kullanmazsanız cezası var! İşte ödemeniz gereken tutar…

Oy kullanmamanın cezası nedir? Oy kullanmama cezasını Yüksek Seçim Kurulu belirler. Peki, Oy kullanmak zorunlu mu, cezası nedir?

Oy kullanmamanın cezası nedir?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir. 2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı.