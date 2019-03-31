Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? İşte dikkat edilmesi gerekenler

Milyonlarca seçmen 31 Mart 2019 Pazar günü yani yarın oy kullanma işlemlerini seçim sandıklarına giderek gerçekleştirecek. 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor ve kaça kadar yapılıyor? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, 31 Mart 2019 yerel seçimler il il oy verme saatleri...

İl il oy kullanma saatleri kaçta başlıyor?

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı iller dışında oy verme işlemleri saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işlemlerinin 07.00 - 16.00'ya kadar gerçekleşecek iller ise şöyle; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Dersim, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Oy kullanma saat kaçta bitiyor?

31 Mart yerel seçimleri için "Oy kullanma işlemi saat kaçta bitiyor" sorusunun cevabı belli oldu.

31 Mart 2019 Pazar günü oy verme işlemi saat 08:00 - 17:00 arasında gerçekleştirilecek.

Nasıl oy kullanacağız?

1- Oy verme saatine dikkat edin



Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 32 ilde seçmenler 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

2- Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin



OY verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

3- Oy kullanacağınız sandığı öğrenin



Vatadaşlar öncelikle nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmeli. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

4- Kimlik belgenizi sakın unutmayın



Seçmenlerın oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, yargı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

5- Seçmen bilgi kağıdı olmasa da oy kullanın



Seçmenın nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de görebilecek.

6- Cep telefonuyla kabine girmeyin



Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

7- Oy pusulasını kontrol edin



OY pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. Oy pusulasına, "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

8- Pusulaları tek zarfa koyun



Seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği", "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

9- Oy verme kabininde fazla kalmayın



SEÇMEN, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

10- Oy kullandıktan sonra imzayı atmayı unutmayın



Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.

Mühür basarken dikkat



Seçmenin oyunun geçerli sayılması için oy pusulasının üzerinde "evet" ya da "tercih" mühründen başka bir işaret, yazı veya imza bulunmaması gerekiyor. Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları geçersiz sayılacak.