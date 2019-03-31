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Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? İşte dikkat edilmesi gerekenler

31 Mart 2019 yerel seçimler oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? sorusu yerel seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy kullanacak vatandaşlar için il il oy kullanma saatlerini duyurdu. İşte, 31 Mart yerel seçimler oy verme işlemi saatleri...

31 Mart 2019 Pazar 06:47
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Kaçta bitiyor? İşte dikkat edilmesi gerekenler

Milyonlarca seçmen 31 Mart 2019 Pazar günü yani yarın oy kullanma işlemlerini seçim sandıklarına giderek gerçekleştirecek. 31 Mart yerel seçimlerde oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor ve kaça kadar yapılıyor?  soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.  İşte, 31 Mart 2019 yerel seçimler il il oy verme saatleri...

İl il oy kullanma saatleri kaçta başlıyor?

İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı iller dışında oy verme işlemleri saat 08:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işlemlerinin 07.00 - 16.00'ya kadar gerçekleşecek iller ise şöyle; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Dersim, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde 08.00 - 17.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Oy kullanma saat kaçta bitiyor?

31 Mart yerel seçimleri için "Oy kullanma işlemi saat kaçta bitiyor" sorusunun cevabı belli oldu.
31 Mart 2019 Pazar günü oy verme işlemi saat 08:00 - 17:00 arasında gerçekleştirilecek.

Nasıl oy kullanacağız?

1- Oy verme saatine dikkat edin


Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 32 ilde seçmenler 07.00-16.00, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

2- Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin


OY verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

3- Oy kullanacağınız sandığı öğrenin


Vatadaşlar öncelikle nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenmeli. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

4- Kimlik belgenizi sakın unutmayın


Seçmenlerın oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, yargı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

5- Seçmen bilgi kağıdı olmasa da oy kullanın


Seçmenın nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden de görebilecek.

6- Cep telefonuyla kabine girmeyin


Sandık kurulu görevlisi, seçmenin kimliğini alarak seçmen listesinde ismini bulacak ve kontrollerini yaptıktan sonra birleşik oy pusulası, zarf ve mührü seçmene vererek kabinde oyunu kullanmasını isteyecek. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

7- Oy pusulasını kontrol edin


OY pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. Oy pusulasına, "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Birleşik oy pusulasından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

8- Pusulaları tek zarfa koyun


Seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği", "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

9- Oy verme kabininde fazla kalmayın


SEÇMEN, kapalı oy verme yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse oraya giremeyecek. Ancak oy pusulasını hazırlamak için, kapalı oy verme yerinde, normal süreden fazla kalan seçmenler, kurul başkanı tarafından makul bir süre verilerek uyarılacak. Bu uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak.

10- Oy kullandıktan sonra imzayı atmayı unutmayın


Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısını imzalayacak.

Mühür basarken dikkat


Seçmenin oyunun geçerli sayılması için oy pusulasının üzerinde "evet" ya da "tercih" mühründen başka bir işaret, yazı veya imza bulunmaması gerekiyor. Bütünlüğü bozacak şekilde yırtılmış veya koparılmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları geçersiz sayılacak.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 06:47
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Sivas
  12. Siirt
  13. Rize
  14. Ordu
  15. Muş
  16. Mardin
  17. Kahramanmaraş
  18. Malatya
  19. Kars
  20. Hakkari
  21. Gümüşhane
  22. Giresun
  23. Gaziantep
  24. Erzurum
  25. Erzincan
  26. Elazığ
  27. Diyarbakır
  28. Bitlis
  29. Bingöl
  30. Artvin
  31. Ağrı
  32. Adıyaman
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