Oy kullanana ücretsiz taksi ve yemek

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde seçmenler, ücretsiz taksi, yemek ve sağlık kontrolü gibi teşviklerle oy kullanmaya özendiriliyor.

Hint basınındaki haberlere göre, Karnataka'nın Bangalor kenti, seçime katılım oranının düşük olduğu şehirlerin arasında.

Bu nedenle oteller, ulaşım şirketleri ve çeşitli firmalar, Hindistan Seçim Kurulu ile işbirliği dahilinde seçmenleri oy kullanmaya teşvik etmek için çeşitli girişimlerde bulundu.

Bunların arasında ücretsiz taksi hizmeti, yemek ve sağlık kontrolü gibi teşvikler yer alıyor.

Bazı restoranlar, ücretsiz veya indirimli yemek için vatandaşlardan oy kullandıklarına dair parmaklarına sürülen mürekkebi göstermelerini istiyor.

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2019'daki genel seçimlerde Bangalor'da seçime katılım oranı ortalama yüzde 54 civarındaydı. Bu oran, Karnataka eyaletinin genelinde yüzde 68'e tekabül ediyordu.

Hindistan'da 19 Nisan - 1 Haziran'daki seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.