Oy kullanacaklar dikkat: Bugün son gün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart günü yaptığı basın açıklaması ve akabinde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında ilan edildiği üzere seçimler 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, tüm seçmenlerin seçim öncesi adres beyanı yapmaları için son tarihin bugün (17 Mart) olduğunu bildirdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Adres beyanınızı Nüfus müdürlükleri, Nüfusmatikler ve e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Seçim öncesi adres beyanı için son tarih 17 Mart saat 23:59. 18 Mart itibariyle adres işlemleri, ilçe seçim kurulu kararı ile yapılacaktır."



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