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Gündem Oy kullanacak depremzedeler dikkat! e-Devlet'ten yapılabilecek
Gündem

Oy kullanacak depremzedeler dikkat! e-Devlet'ten yapılabilecek

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde oy kullanacak afetzedelerin adres beyanının nasıl yapılacağı duyuruldu. Adres beyanının 17 Mart tarihine kasar e-Devlet ve nüfus müdürlüklerinden yapılabileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-11 11:35:00 -
Oy kullanacak depremzedeler dikkat! e-Devlet'ten yapılabilecek

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, depremzedelerin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için yapması gerekenlere ilişkin, "Diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese; yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerlerde dahil, aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını; 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir" denildi.

Ayrıca açıklamada, 18 Mart'tan itibaren adres beyanına dair işlemlerin ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılabileceği hatırlatıldı.

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