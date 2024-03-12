Oy iç atmadığı takla kalmadı! Alevileri Sünnilerin önünde tutan Özgür Özel’den beyin yakan mukayese

Türkiye, 31 Mart'ta yerel seçimlere gitmeye hazırlanırken muhalefetteki kavga ve kaos artarak sürüyor. Konuk olduğu televizyon programında konuşan CHP lideri Özgür Özel, seçmenler arasında Alevi-Sünni ayrımı yaptı.

Tuhaf açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Alevi yurttaşlardan aldığım alkışı, Sünni yurttaşlardan alamıyorum. Alevilerin coşkusu her zaman Sünni seçmenden fazla." dedi.

Alevilerle arasının iyi olduğunu söyleyen Özel şunları dile getirdi:

"Geçmişteki Alevi oranıyla bugünkü Alevi oranında anlamlı bir fark olduğunu düşünmüyorum. En son mesela Çankaya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Can Güner, benim de avukatım. 31 yaşında bir genç arkadaşımız. İnanılmaz liyakatli ve Alevi bir arkadaşımız. Yani benim kendi avukatım benim özel kalemim, Alevi."