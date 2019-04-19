Oy hırsızlığı CHP’nin geleneğinde var! CHP’li bakan 13 kez oy kullanmış

İsmail Uğur Ankara

31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili oy hırsızlığı tartışmaları sürerken, yeniakit.com.tr’ye konuşan Emin Pazarcı, oy hırsızlığının CHP’nin geleneksel yöntemi olduğunu söyledi. Pazarcı, “Eski CHP’li bakanın 1977 seçimlerinde “Bizim gençler iyi çalışmış. 13 kez oy kullandım” itirafı, oy hırsızlığının CHP’de gelenek olduğunu göstermesi bakımından ibretliktir.” dedi

CHP her dönemde sol örgütlerin hamisi oldu

CHP’nin İzmir Büyükşehir, İstanbul Kadıköy gibi birçok belediyede HDP’ye yakın isimleri aday gösterdiğini hatırlatan Pazarcı, “İzmir adayı Tunç Soyer’in en büyük projem dediği gençlik projesi HDP’nin projesiydi. Kalktı KHK’dan atılanları işe alacağım açıklaması yaptı. Bunlar öylesine yapılan işler değil. CHP ben bildim bileli illegal silahlı veya silahsız sol örgütlerin hamiliğini yapmıştır.” dedi.

1977 seçimlerinde CHP’li bakan 13 kez oy kullandı

12 Eylül darbesinin sonrasında yapılan 1983 seçimlerinde seçmen sayısının 1977 seçimlerine göre 1,5 milyon düştüğünü hatırlatan Pazarcı, şunları söyledi: “1977 seçimlerinde mezardakilere bile oy kullandırdılar. CHP 1977 seçimiyle övünür ama o övündükleri seçimlerde mükerrer oylarla bir buçuk milyon oy çalmışlardır. Demirel bunu fark edince 1979’daki ara seçimlerde parmak boyasını devreye soktu ve seçimde 5 milletvekilinin tamamını aldı. O dönem Kastamonu Milletvekili Fethi Acar Meclis’te otururken, Güneş Motel olarak anılan hükümette CHP’li Savunma Bakanı olan Hasan Esat Işık şu itirafta bulunuyor; ‘Bizim seçimlerde gençlik kolları çok iyi çalıştı. Beni de 14 yerde seçmen yazdılar. 13’ünde kullandım birine yetişemedim’ 1977’de nüfus 4 milyon artarken seçmen sayısı 5 milyon artmış. Nasıl oluyor bu. Mükerrer oylarla oluyor. CHP geçmiş seçimlerde bunu hep yaptı.”

Kılıçdaroğlu CHP’yi SHP’lileştirdiler

CHP’nin içinde her zaman görünür olan bir ulusalcı damar olduğunu belirten Pazarcı, “Kılıçdaroğlu ile birlikte o damarı da yok ettiler. Ulusalcı kanadın önemli isimlerini tasfiye ettiler ve Öcalan’ın avukatlığını yapan Sezgin Tanrıkulu gibi isimleri partiye eklemlediler. Geçmişte Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) olarak bilinen parti etnik ve mezhepsel bir yapı üzerine kurulmuştu. Şu anda CHP’nin SHP’lileştirildiğini görüyoruz. Kılıçdaroğlu Sorosçu TESEV’lilerle birlikte ulusalcıları uzaklaştırarak partinin hafızasını yok etti, dış operasyonlara açık hale getirdi.” dedi.

İstanbul seçimlerinde bazı devlet görevlileri yasa dışı iş yaptı

CHP’nin geçmiş bütün seçimlerde farklı metotlarla oy hırsızlığı yaparak seçim kazandığına vurgu yapan Pazarcı, şöyle devam etti: “Geçmişte mükerrer oy kullanarak katakulli yapıyorlardı şimdi de başka metotlarla bunu yapıyorlar. 31 Mart Yerel Seçimlerinde de birçok entrika döndü. Bazı devlet görevlileri yasa dışı işler yaptılar. Seçimlerde hile yapmanın çok ağır cezası olduğunu bunu yapanlar biliyor. Lakin bunlara kim ne vaat etti de bu kadar ağır ceza riskini göze alarak hile yapmaya kalktılar ben onu merak ediyorum.”