Oy farkı azalıyor! İşte Maltepe sayımında son durum

AK Parti'nin itirazı sonucu oyların yeniden sayıldığı Maltepe'deki sandıkların yüzde 60'tan fazlası sayıldı. İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark da 14 binin altına indi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için belirleyici rol oynayacak olan sayım Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde devam ediyor.

Dün sabah 8.30'da başlayan sayımın ağır sürmesi nedeniyle saat 15:00’da kurul sayısı 12'den 22'ye yükseltildi.

Cumartesi akşamı saat 20.25 itibariyle Maltepe'deki 1089 sandığın 674'ünün sayımı tamamlandı.

Fark 13 bin 943

Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark ise son duruma göre 13 bin 943.

CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya üzerinden son verileri paylaştı.

Yarkadaş, “Maltepe’deki 1089 sandığın 674’ünün sayımı tamamlandı. Salonda düzen sağlandığı için sayım biraz da olsa hızlandı. Yıldırım’a şu ana dek sayılan sandıklardan 173 oy ilave edildi. Geride kalan 415 sandığın sayımının pazartesi günü öğlen bitmesi bekleniyor. Saat 20.43 itibariyle 13.943 oy önde" ifadelerine yer verdi.