Oxford Üniversitesi ikinci dalganın yaşanacağı ülkeleri açıkladı

Dünyanın en köklü üniversiteleri arasında yer alan Oxford Üniversitesi, 45 ülkeden 25 bin vaka üzerinde yapılan araştırmalar sonucu, koronavirüs pandemisinde ikinci dalganın yaşanma ihtimali yüksek olan 10 ülkeyi açıkladı.

Yapılan analizler sonucu, ikinci dalganın yaşanma ihtimali en yüksek olan ülke Almanya oldu. Almanya'yı Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan takip etti.

Türkiye ikinci dalga yaşanma ihtimali en düşük ülke oldu

Normalleşmeye geçilse de Türkiye, vaka sayılarında büyük bir artış gözlemlenmeyen ve ikinci dalganın yaşanma ihtimali düşük olan ülkeler arasında ilk sırada yerini aldı. Türkiye'yi Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda takip etti.