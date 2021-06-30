Övgüler yağdırdılar! Türk zırhlı donanımı ABD'nin gözdesi oldu
ABD'nin önde gelen savunma yayın organlarından Defense News, Türk Kara Kuvvetleri'nin yeni güncelleme programına övgüler yağdırdı.
Aselsan'ın zırhlı askeri araçlar için gerçekleştirdiği yeni teknolojik donanımlar ABD'nin önde gelen savunma yayın organlarından Defense News'in ön sayfasında yer aldı. Güncellenmiş araçların 2021-2023 yılları arasında orduya teslim edileceği bilgisi de savunma yayın organının okuyucularına duyurduğu detaylar arasında yer aldı. Defense News, yeni yüksek teknoloji donanımları arasında en göze çarpanın NEFER adı verilen insansız taret sistemi olduğunun altını çizdi.
Hem NATO hem Rus silahları
Haberde "NEFER hem NATO seviyesi hem de Rus silah sistemlerinde kullanılmak üzere dizayn edildi. Zırhlı savaş araçları için program kapsamında yer alan diğer güncellemeler arasında otomatik hedef takibi, lazer uyarı sistemi, yakın mesafe gözlem sistemi, modern güdüm sistemi, mayın korumalı koltuklar, yükseltilmiş balistik koruma ve anti mayın koruması da yer almakta" ifadelerine yer verildi.