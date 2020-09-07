Övelim derken İP'liğini pazara çıkardılar! Akşener çöpçatan tiyatrosunda başrol oynadı

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Son dönemde gündeme gelme çabası içinde olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e gençlik ekibinden destek geldi. Bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden Meral Akşener’in gezi videolarını paylaşan İP’liler, “İşte halkın Cumhurbaşkanı” sloganıyla PR çalışması yapıyordu. “Halkın Cumhurbaşkanı” algısı oluşturmaya çalışan İP’liler, reklam uğruna Genel Başkanları Meral Akşener’e resmen çöpçatanlık yaptırdılar.

Tam bir çöpçatanlık tiyatrosu

Bir grup partili ile sokak gezmesine çıkan İP Genel Başkanı Meral Akşener, genç partililerinin tiyatrosunda başrol oynadı. Kurgu olduğu her halinden belli olan tiyatro oyununda, Meral Akşener’in dinlenmek için oturduğu kafede yanına Volkan isminde dövmeli bir genç geldi. Sevgilisi Aleyna’nın kendisini terk ettiğini söyleyen dövmeli genç, Meral Akşener’den sevgilisinin geri dönmesi için yardım istedi. Konuşma öncesi dövmeli genci “Ama yalnız kızı zorlamak yok. Bacağını kırarım” diyerek uyaran Meral Akşener, telefonla Aleyna isimli kıza şu ifadelerle seslendi: “Aleyna kızım. Bu çocuk senin için yanıyor. Ağladı bana. Beni terk etti diyor. Bak ne hale dönmüş. Kızım acı şuna eğer seviyorsan. Acı şuna acı.”

Tiyatro olduğu belli olan gösterinin videosu İP Gençlik kollarının sosyal medya hesaplarından “Her şey sizinle güzel; bu yol, bu aşk bile.. İYİ ki varsınız… @meral_aksener” ifadeleriyle paylaşıldı.

Partili gençlerinin tiyatro oyununda çöpçatanlık rolünde oynatılan Meral Akşener’in, halinden memnun şekilde gülümsemesi ise gözlerden kaçmadı.