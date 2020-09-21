Mail hesabı aç | Mail hesapları neredeyse olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Şirket içi iletişimden, kişiler arasındaki dosya paylaşımına kadar pek çok konuda e posta hesapları kullanılıyor. Öyle ki online alışverişlerde mail hesabı olmadan işlem yapmak neredeyse imkansız. Mail hesabı bulunmayanlar ne yapmaları hangi adımları takip ederek bir hesap açabileceklerini araştırıyor. Peki, bedava mail adresi nasıl açılır?

Outlook giriş

Hotmail hesabınıza giriş yapmak için tarayıcınızı ya da mobil cihazınıza indireceğiniz uygulamayı tercih edebilirsiniz. Tarayıcınızdan outlook.live.com internet sitesine giriş yapın. Sağ üst kısımda yer alan 'Oturum AÇ' kısmına tıklayın. Kullanıcı adı ve parolanızı girerek mail hesabınıza ulaşabilirsiniz.

OUTLOOK HESABINIZA GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Outlook kaydol | Hotmail kaydol

Ücretsiz bir Outlook hesabı sahibi olmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini merak ediyor. Sing up Live sitesi üzerinden ya da uygulamadan yeni bir hesap açabilirsiniz.

OUTLOOK HESABI AÇMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E mail giriş

Pek çok kişi internette ‘e posta giriş’ , ‘e mail giriş’ konularını aratıyor. Mail hesabınıza giriş yapmak için hangi mail sağlayıcıyı kullanıyorsanız; o sağlayıcının internet sitesinden ya da uygulamasından maillerinize ulaşabilirsiniz.

E posta oku

E posta okumak için internet tarayıcınızı ve uygulamaları tercih edebilirsiniz. Şirket mail hesabınızı, kişisel mail hesaplarınızı uygulama yükleyerek telefonunuzdan açabilirsiniz. Uygulamalar maillerinizi okuma konusunda işinizi kolaylaştıracaktır.

Outlook indir

Outlook indirme işlemini Play Store veya App Store’dan yapabilirsiniz. Ayrıca bilgisayarınıza da Outlook uygulamasını indirebilirsiniz. Bunun için internette ücretsiz program sağlayan siteleri tercih edebilirsiniz.

Outlook şifre değiştirme

Birçok kişi zaman zaman kullandığı hesapların şifrelerini yenilemek ister. Outlook hesabınıza giriş yapıp ayarlar kısmına tıklayın. Buradan parolamı değiştir kısmını seçin ve şifrenizi yenileyin.