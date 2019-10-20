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ÖTV’den 176.1 milyar lira gelir

2020 yılında ÖTV'den 176,1 milyar lira gelir bekleniyor.

20 Ekim 2019 Pazar 10:58
ÖTV’den 176.1 milyar lira gelir

Gelecek yıl devletin kasasına, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) 176,1 milyar lira girmesi bekleniyor. Gelir Vergisi’nden 187,5 milyar lira, Kurumlar Vergisi’nden de 99 milyar liralık kaynak edilmesi hedefleniyor. ÖTV’nin dağılımında ise  2020’de petrol ve doğalgaz ürünlerinden 66 milyar 659 milyon 812 bin lira, motorlu taşıtlardan 19 milyar 59 milyon 124 bin lira, alkollü içkilerden 17 milyar 174 milyon 472 bin lira, tütün mamullerinden 64 milyar 819 milyon 998 bin lira, kolalı gazozlardan 1 milyar 156 milyon 15 bin lira, dayanıklı tüketim ve diğer mallardan 7 milyar 248 milyon 465 bin lira gelir hedefleniyor. Bütçeye ÖTV’den sağlanan gelirlerin 2021’de 194 milyar 107 milyon 861 bin, 2022’de 213 milyar 686 milyon 639 bin liraya çıkması öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:58
  1. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
  2. Gelir Vergisi
  3. Kurumlar Vergisi
  4. ÖTV

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