ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı! Bu ayın sonunda bitecek olan ÖTV ve KDV indirimi, Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2019 tarihine uzatıldı.

31 Mart tarihinde sona erecek ÖTV ve KDV indirimi, Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2019 tarihine uzatıldı. Ayrıntılar geliyor...

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