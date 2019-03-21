0553 313 94 23

ÖTV ve KDV indirim sürelerinin uzatılması

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım:- "Sektör olarak şu anda her türlü teşvik ve desteğe ihtiyacımız var"- "Temennimiz, söz konusu indirim ve teşviklerin kalıcı olması ve tüketiciye direkt yansıtılmasıdır"- MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan:- "(KDV indirimi sayesinde) Daralmanın önüne geçildi. Bunu artıya çevirebilmek için indirimin kalıcı olması şart"- "Düğün sezonunun da açılmasıyla sektörümüzde ciddi bir hareketlilik bekliyoruz"

21 Mart 2019 Perşembe 17:05
ÖTV ve KDV indirim sürelerinin uzatılması

İSTANBUL (AA) - İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, sektör olarak şu anda her türlü teşvik ve desteğe ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Temennimiz, söz konusu indirim ve teşviklerin kalıcı olması ve tüketiciye direkt yansıtılmasıdır." ifadesini kullandı.

Durbakayım, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sektörlerde ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılmasını değerlendirdi.

Sektör olarak şu anda her türlü teşvik ve desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Durbakayım, ÖTV ve KDV indirimlerinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasının hem sektör hem de tüketici açısından önem arz ettiğini, bu kararın, şu anda üzerindeki mevduat faizi baskısını ve kredi yükünü kaldırmaya çalışan sektöre doping etkisi yarattığını kaydetti.

Durbakayım, son dönemde konutta zam olmadığını aktararak, "Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıtılmadı. Bu yükün altında ezilmemek için çabalayan sektörde, ertelenen maliyet artışlarının sonbahara doğru konut fiyatlarına yansımasını bekliyoruz. Bu nedenle harç ve KDV indiriminin uzatılması, fiyat artışından doğacak etkinin şiddetini azaltacaktır.Temennimiz, söz konusu indirim ve teşviklerin kalıcı olması ve tüketiciye direkt yansıtılmasıdır." ifadelerini kullandı.


- "Mobilyada KDV indirimi daralmanın önüne geçti"


Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan da geçen yılın ikinci yarısında iç piyasada ciddi daralma yaşandığını, sektöre can suyu olduğuna inandıkları ve sabit olmasını istedikleri KDV indirimiyle satışlardaki daralmanın önüne geçildiğini belirtti.

Bunu artıya çevirebilmeleri için KDV indiriminin kalıcı olmasının şart olduğunu vurgulayan Gürcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KDV indirimi, satışlarımızda yüzde 35'lik artış sağlamıştı. Mobilya, hiçbir zaman lüks tüketim eşyası değildir. Dayanıklı tüketim eşyasıdır. Bu yüzden KDV sürekli yüzde 8 olarak kalmalıdır. Artı, yüzde 8 KDV gelişlerimiz var ancak faturalarımızı yüzde 18 olarak kesiyoruz. Bu da KDV dengesizliği oluşturuyor. Düğün sezonunun da açılmasıyla sektörümüzde ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Umarız, bu KDV dengesizliğine karşılık indirim kalıcı olur."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:05
  1. İNDER
  2. MOBSAD

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkü Ocakları’ndan SDÜ’deki Nevruz kutlamaları tepkisi
    1. Ülkü Ocakları’ndan SDÜ’deki Nevruz..
    2. İGDAŞ’tan dev işbirliği
    3. Beşiktaş’tan Gökhan Töre’ye disiplin..
    4. Tekirdağ Emniyeti böyle duyurdu:..
    5. Irak Başbakanından Musul'daki feribot..
    6. Kahramanmaraş'ta "İrişkit Festivali"
    7. "Gaziantep-Diyarbakır-Erbil"..
    8. Namık Kemal Üniversitesinde nevruz..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. İranlılar nevruzu Cıbıltepe'de karşıladı
    11. Sadakataşı’ndan Gazze’ye gıda yardımı
    12. Siverek’te ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    13. İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney:..
    14. Baharın gelişini kan bağışıyla..
    15. Down sendromlu çocuklar klasik..
    16. Malatyalı işadamlarına ABD yatırım..
    17. Pompeo açıkladı: İsrail'in ABD'den iyi..
    18. UEFA'dan Ronaldo'ya para cezası
    19. Bandırma’ya Adalet Ormanı
    20. Öğrenciler, Dünya Ormancılık Günü’nde..
    21. Antalya’da telefon dolandırıcılığı..
    22. Cezaevi firarileri Kağızman'da yakalandı
    23. TÜROB’un yeni Başkanı Müberra Eresin..
    24. Özel Olimpiyat Dünya Oyunları’nda..
    25. Taşköprü’de doğalgaz boru hattına..
    26. Down Sendromlu minkler doyasıya eğlendi
    27. Ordu’da uyuşturucu ticaretine 3..
    28. Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne..
    29. "Kushner kardeşlerin Suudi Arabistan..
    30. Minikler en iyi masalı anlatmak için..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!