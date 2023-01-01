ÖTV muafiyetli araç alımında limit yükseldi! Engelli araç limiti Resmi Gazete’de yayınlandı: Engelli ÖTV indirimi 2023

Engellilerin hayat standartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi anayasal güvence altına alınmış durumda. Devlet bu kapsamda engellilerin korunması ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alıyor. Devlet ayrıca engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini gidermek amacıyla vergi mevzuatında çeşitli düzenlemeleri de devreye alıyor. Bunlardan biri de gelir vergisi indirimi. Özellikle 2023 engelli araç limiti Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte sıfır araç almak isteyenler ÖTV'siz araç aramaya başladılar.

ÖTV muafiyetli araç alımında limit yükseldi

Buna göre, engelli vatandaşların araç alımlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyet limiti 450 bin 500 liradan 1 milyon 4 bin 200 liraya yükseltildi. Öte yandan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu vergi, yeniden değerleme oranı olan 122,93 artırılarak 260 lira oldu.

SAĞLIK KURULU RAPORU ŞART

Vergi indiriminde ise otomobillerdeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti öne çıkıyor. Engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olan malul veya engelliler için alınacak otomobillerde 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyeti uygulanıyor. Bu istisnadan yararlanmak için, taşıtın özel tertibatlı olması ve malul veya engellinin taşıtı bizzat kullanması şartı aranmıyor. 18 yaşını doldurmuş malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için engellilik derecesinin yüzde 90 veya daha fazla olduğuna dair engellilik sağlık kurulu raporu sunması gerekiyor. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engel oranına sahip bireyler de ilgili koşulları sağlayarak ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor (engele özel hazırlanan tertibatla).

YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA

18 yaşını doldurmamış malul veya engellilerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için ise 20 Şubat 2019 tarihinden önce düzenlenen ve engellilik derecesinin yüzde 90 veya daha fazla olduğuna dair engelli sağlık kurulu raporu alması gerekiyor. ÖTV muafiyeti, daha düne kadar tüm binek otomobillerde motor silindir hacmine bakılmaksızın bu yıl için vergiler dahil 450 bin 500 lirayı geçmeyen araçlarda uygulanıyordu. Ancak 1 Ocak itibarıyla bu tutar yeniden değerleme oranında yani yüzde 123 artışla 1 milyon 4 bin liraya çıkarıldı. Artık vergi dahil fiyatı 1 milyon ve altındaki araçlar alınabilecek. Bu düzenlemeyle önümüzdeki birkaç ayda araç talebinin artması bekleniyor. ÖTV muafiyetli olarak alınan araç, 5 yıl boyunca satılamıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyeti de var.

KULLANMA ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Öte yandan son yapılan değişiklikle engelli hakkıyla ÖTV muafiyetli araç alımlarında suistimallerin önüne geçmek için bazı önlemler de devreye alındı. Buna göre; engelli hakkıyla alınan araçları sadece istisnadan yararlanan engellinin kendisi kullanabilecek. Fakat yüzde 90 üzeri raporu olanlar araç kullanamayacağından bu durumda araç, engelli vatandaşın eşi, aynı il sınırları içinde ikamet eden birinci derece akrabası veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen şoför tarafından istisnadan yararlananın istifadesine sunulması şartıyla kullanılabilecek.

%90 Engelli Raporu ile ÖTV’den Muaf Araç Alım Şartları Nelerdir?

“Yüzde 90 engelli raporu ÖTV indirimi ne kadar?” sorusu engelli raporu ile araç almak isteyen kişilerin merak ettiği bir konudur. Fakat ÖTV muaflı araç alabilmek için bazı şartları yerine getirmen gerekir. Engelli bireyler, engellilik yüzdeleri %90 ve üzeri ise sıfır araç alırken ÖTV’den muaf tutulur. Dolayısıyla yüzde 90 özürlü raporu ile araba almak için ÖTV ödemek zorunda kalmazsın. Ancak %90 engelli bireylerin H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.

%90 Engelli Aracını Kimler Kullanabilir?

Engelli adına alınan aracı kimin kullanamayacağı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenir. Engelli raporuyla ALINABİLECEK en uygun araçlarlar: ÖTV istisnasından yararlanılarak alınan aracı üzerine kayıtlı olan engelli bireyler kullanabilir.

Tam teşekküllü hastaneden alınan Engelli Sağlık Kurulu raporunda %90 ve üzeri engellilik durumuna sahip olması ve raporunda “ÖTV istisnalı araç kullanabilir” ifadesinin bulunması gerekir. Ancak kişinin raporunda “Sürücü ehliyeti alabilir” ibaresi yer almıyorsa aracı, yakınlık derecesi gözetilmeksizin herkes kullanabilir.

%90 engelli bireylerin trafiğe çıkmasının uygun olmaması durumunda ise araç ruhsatına kaydettirilen 3 kişinin daha aracı kullanmasına izin verilir. Buna göre %90 ve üzerinde engelli olan kişilerin adına araçları 2. ve 3. dereceye kadar akrabaları kullanabilir.

Peki, yüzde 90 engelli raporu ile araç alımı şartları nelerdir? Engelli aracı alma şartları

%90 engelli raporu ile araç satın alabilme şartlarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz.

%90 ve üzeri engelli oranına sahip kişiler engel nedenine bakılmaksızın araç alabilirler.

Eğer ağır engelli (%90 ve üzeri) bir birey için araç alımı söz konusuysa aracı alacak kişinin 18 yaşından büyük olması şartı aranmaz. Bireyin aile yakınları, aracı satın alabilir.

Engelli raporu ile araç alımının gerçekleşmesi için 18 yaşından büyük ve zihinsel engeli olmayan kişi, kendi başına işlemlerini tamamlayabilir.

18 yaşından küçük ise anne ve babasının muvafakatname vermesi şartı aranır.

18 yaşından büyük ve zihinsel engelli bireyler için ise vasi kararı gerekir.

18 yaşı altı çocuk için anne-baba boşanmış ise araç alım-satış işlemlerini velayet kimin üzerineyse o kişi yapar.

Araç satın almadan önce aracı kullanacak kişinin A veya B sınıfı ehliyetlerden birine sahip olması beklenir.

%90 Engelli Kişiler için ÖTV İndirim Uygulaması

ÖTV indirim uygulaması %90 ve üzeri engelli oranına sahip kişiler için iki farklı şekilde uygulanır.

Taşıtta tadilat aranan ÖTV uygulaması: Sürekli tekerlekli sandalye ya da sedye kullanmak zorunda kalan ve engellilik raporu %90 üzeri olan kişiler ÖTV istisnasından yararlanabilir. Ancak bu uygulamada engelli birey aracını kendisini kullanamaz bundan dolayı da taşıtı yakınlarından birinin kullanması gerekir.

Taşıtta tadilat aranan ÖTV uygulaması: Aracı satın alacak kişinin %90 engelli olması ancak aracın kullanımına engel olacak herhangi bir sorun olmaması durumunda ÖTV istisnası uygulanır. Bu uygulamada engel sebebinin bir önemi olmadığı için satın alınacak araçta da herhangi bir tadilat şartı aranmaz.

Engelli Araç İndirimi Hesaplama Nasıl Yapılır?

ÖTV indirimi araçlar için hesaplanırken şu yöntemler kullanılır.

Engelli araç indirimi hesaplama yapılırken aracın ham fiyatına ÖTV uygulanır ve ham fiyat ile ÖTV fiyatı toplanarak toplam tutarın KDV’si eklenir.

Araç satın alırken faydalanacağın indirimlerden bir diğeri de KDV indirimidir. Normal şartlarda %18 KDV ödenirken engelli indiriminden faydalandığından bu oran %15’lere kadar düşer.

KDV ve ÖTV ile yapılan ayrı ayrı indirimler, satın almak istediğin aracın satış fiyatı yaklaşık olarak %30-32 arasında değişir.

Engelli Araç Limiti Ne Kadar?

Özel Tüketim Vergisi engelli araç limiti 2023 yılının gelmesi ile birlikte 1.004.000 TL’ye yükseltilmiştir. Böylece bu kapsamda yer alan vatandaşlar, vergiler dahil söz konusu nihai fiyatı ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmemek kaydıyla sıfır kilometre otomobil satın alabilmektedir.

Engelli Raporu Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Eğer yukarıda belirttiğimiz şartları sağlıyorsan ve “Engelli raporu nasıl alınır?” öğrenmek istiyorsan rapor başvurusu için gerekli belgeleri hazırlamanız gerekir. Bu belgeler şunlardır:

Engelli kişinin nüfus cüzdanı, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 5 adet vesikalık fotoğrafı

Vasi kararının belgesi (Engelli birey 18 yaşından küçükse başvuru işlemini ebeveynleri yapar. Aksi halde bireyin vasisi olanlar için mahkemenin verdiği vasi belgesi gerekir.)

Engellilere özel başvuru formu

İmzalı ve onaylı muayene belgesi (engellilik oranı için)

Engelli Sağlık Kurulu Raporu'na başvurmak için hastane tarafından verilen dilekçe

Engelli Araç Alımı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Engelli bireye ait engel raporu

ÖTV ödeme belgesi (Vergi dairesinden alınır.)

Sürücü belgesi

ÖTV Muafiyetli Araçlar Hangileridir? ÖTV'siz araç fiyatları

Motor silindir hacmine bakılmaksızın hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 330.800 TL altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep,station wagon gibi taşıtlar ÖTV muafiyeti veya indirimi kapsamındadır. Motor hacimlerine bakıldığında ise sınırlamalar şunlardır:

Motor silindir hacmi 2800 cm³’ü geçmeyen, eşya taşımaya mahsus van, panelvan, pick-up gibi açık veya kapalı kasalı kamyonetler

1.6 motor hacmi ve altında olan binek otomobiller

Motor silindir hacmi önemli olmaksızın tüm motosikletler

2023 Engelli Araç Limiti ve Alınabilecek Sıfır Araba Modelleri

Citroen 2023 Engelli Araç Modelleri

Farklı segmentlerde araç seçeneği sunan Citroen özellikle SUV segmentinde en çok ilgi gösterilen markalardan biri olmaya devam ediyor. yeniarabamodelleri'ne göre: 2023 Citroen engelli araç modelleri olarak alınabilecek araçlar içerisinde Citroen C-Elysee, C3, Citroen C3 Aircross ve Citroen C4 modelleri bulunmaktadır. Citroen C5 ise limit dışı kaldığı için satın alınamamaktadır.

Fiat 2023 Engelli Araç Modelleri

En ucuz 2023 model engelli araç modellerini satışa sunan Fiat bu açıdan hem otomobil hem de hafif ticari araç modellerini satışa sunmaya başladı. Fiat markasından 2023 yılında engelli indirimi kapsamında Fiat Egea Sedan, 2023 Egea Cross, Egea HB, Panda, 500L, Fiat Fiorino ve Doblo modelleri ÖTV muafiyetli olarak satın alınabilecektir.

Dacia 2023 Engelli Araç Modelleri

Dacia markası Fiat gibi yılın en ucuz engelli araç modellerini 2023 yılında satışa sunan markalardan biri olarak dikkat çekmektedir. Bu kapsamda Dacia’nın tüm modelleri ÖTV’siz olarak satın alınabilecektir. Dacia engelli araç modelleri kapsamında 2023 yılında Sandero, Sandero Stepway, Duster ve Jogger modelleri satın alınabilecektir. Dacia modelleri 2023 yılında ÖTV’siz olarak 299 bin TL ile 420 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

Ford 2023 Engelli Araç Modelleri

Ford, ülkemizde satışa sunulan en önemli araçlarını 2023 yılında engelli araç modeli olarak satışa sunmaktadır. Bu kapsamda satın alınabilecek modeller arasında 2023 model Ford Focus, EcoSport, Puma, Fiesta modelleri yer almaktadır. Yılın en iyi SUV modelleri arasında yer alan 2023 Ford Kuga modeli ise limit dışı kaldığı için ÖTV muafiyetli olarak alınamamaktadır.

2023 Hyundai Engelli Araç Modelleri

Hyundai markası 2023 engelli indirimiyle alınabilecek en ucuz araç olan Hyundai i10 modeliyle birlikte birçok aracını da bu kapsamda satışa sunmaya başladı. Hyundai engelli araç modelleri içerisinde 2023 yılında alınabilecek önemli araçlar bulunmaktadır. Bunlar içerisinde Hatchback olarak i10 ve i20 modelleri bulunurken mini SUV olarak 2023 Bayon ve büyük SUV olarak da Hyundai Kona ile birlikte sadece başlangıç paketi alınabilen Hyundai Tucson ÖTV’siz olarak satışa sunulmaktadır. Bunun yanında 2023 Elantra modeli de sedan araçlar içerisinde alınabilecek modellerden biridir.2023 Honda Engelli Araç Modelleri

Markanın en çok tercih edilen araçları 2023 yılında ÖTV’siz olarak satışa sunulmaya başlandı. Honda City’nin tüm modelleri ve Honda Civic aracının başlangıç paketi 2023 yılında Honda tarafından ÖTV muafiyetli olarak satışa sunulmaya başlandı. SUV segmentinde ise en çok merak edilen araçlar arasında yer alan HR-V ve CR-V modelleri limit dışı kaldığı için satın alınamayacaktır.

Kia ÖTV’siz 2023 Engelli Araç Modelleri

Kia, özellikle SUV araç modelleriyle engelli vatandaşların en çok araştırdığı markalardan biri olmayı başardı. Kia modelleri 2023 yılında 270 bin TL ile 555.000 TL arasında değişen fiyat aralıklarıyla satışa sunulmaktadır. 2023 Kia engelli araç modelleri arasında Kia Rio, Picanto, Ceed, XCeed, Cerato ve Stonic modelleri bulunmaktadır. Yılın en çok aranan 2023 SUV modellerinden biri olan Kia Sportage modeli ise 1.004.200 TL üzerinde bir başlangıç fiyatına sahip olduğu için limit dışı kalmıştır. Bu kapsamda hiçbir Sportage modeli ÖTV muafiyetliolarak alınamayacaktır.

Nissan ÖTV Muafiyetli 2023 Engelli Modelleri

Nissan, özellikle Hatchback ve SUV segmentinde ülkemizde satışa sunulan en önemli binek araçlara sahip markalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle en çok merak edilen SUV modellerinden biri olan Qashqai 2023 modelinin başlangıç paketi engelli aracı olarak satın alınabilecek olup araç 550 bin TL fiyatla satışa sunulacaktır. Bunun yanında Nissan Juke ve Micra modelleri de ÖTV’siz olarak satın alınabilecektir.

Opel 2023 Engelli Araç Modelleri

Opel yılın en güzel araçlarını satışa sunan markalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle yeni nesil motor ve tasarım özellikleriyle karşımıza çıkan Opel markasının iki önemli aracı olan 2023 Grandland ve Insignia modelleri limit dışı kaldığı için ÖTV’siz olarak alınamayacaktır. 2023 yılında Opel tarafından satışa sunulan engelli araç modelleri içerisinde Corsa, Astra HB, Crossland ve Mokka modelleri yer almaktadır.

Peugeot ÖTV’siz 2023 Engelli Araç Modelleri

Limitlerin belirlenmesiyle birlikte Peugeot markasına olan ilgi de her ne kadar artsa da özellikle 3008 modelinin limit dışı kalmasıyla birlikte engelli vatandaşlar tarafından üzüntüyle karşılandı. Bunun dışında 2023 yılında Peugeot tarafından ÖTV’siz olarak alınabilecek sadece üç model bulunmaktadır: Peugeot 2008, 208 ve Peugeot 308 modelleri yer almaktadır. Diğer Peugeot modelleri limit dışı kalmıştır.

Renault 2023 Engelli Araç Modelleri

270 bin TL başlangıç fiyatıyla 2023 engelli araç modelleri içerisinde satışa sunulan en ucuz fiyata sahip olan Clio ve Taliant modelleriyle birlikte Megane, Captur ve Kadjar modelleri de ÖTV’siz olarak alınabilecek araçlar arasında yer almaktadır. Özellikle SUV araç almak isteyenler limit dışı kalmadan 2023 Kadjar modelini tercih edebilirler. Kadjar 2023 engelli araç fiyatı ise 540.000 TL civarındadır.

ÖTV’siz Seat 2023 Engelli Araç Modelleri

Yılın en çok merak edilen markaları arasında yer alan Seat, ülkemizde sadece Hatchback ve SUV segmentinde yer alan araçlarını satışa sunmaya devam etmektedir. Özellikle Ateca ve Tarraco SUV modellerinin fiyatları merak edilirken limitlerin açıklanmasıyla kötü bir haber geldi. Seat, liste fiyatı limitlerin üstünde olan Ateca ve Tarraco modellerini 2023 yılında engelli indirimi kapsamında satıştan çekti. Bunun yanında Arona, Ibiza ve Leon modelleri 2023 yılında Seat tarafından satışa sunulan modeller oldu.

Skoda 2023 ÖTV Muafiyetli Engelli Araç Modelleri

Araç çeşitliliğinin en çok olduğu markalardan biri olan Skoda 2023 yılında engelli indirimi kapsamında satışa sunacağı modelleri açıkladı. Bu kapsamda Skoda Octavia, Fabia, Kamiq, Scala modelleri 2023 yılında ÖTV’siz olarak alınabilecektir. Skoda markasının diğer önemli araçları olan Kodiaq, Karoq ve Superb modelleri ise 2023 engelli araç limitleri üstünde bir başlangıç fiyatına sahip oldukları için ÖTV’siz olarak satın alınamayacaktır.

ÖTV Muafiyetli Toyota 2023 Engelli Araç Modelleri

Sedan, Hatchback Cross ve SUV olarak dört farklı segmentte araç satışına devam Toyota, 2023 yılında engelli vatandaşların tercih edebileceği önemli markalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Crossover SUV karşımı olarak karşımıza çıkan Toyota Corolla Cross 2023 modeli ÖTV muafiyetli olarak 2023 yılında alınabilecek en önemli araçlardan biridir. Bunun yanında yılın en çok tercih edilen araçlarından biri olan Corolla hem Hatchback hem de Sedan segmentinde alınabilecektir. Ayrıca Yaris, Yaris Cross ve C-HR modelleri de ÖTV’siz olarak alınabilecektir.

Volkswagen 2023 Engelli Araç Modelleri

Ülkemizde en çok ilgi gören markaların başında gelen Volkswagen son yıllarda SUV segmentinde yaptığı atılımlarla bu segmentte ülkemizde en çok tutulan markalardan biri olmayı başardı. Bu kapsamda özellikle satışa sunulan 2023 T-Roc, Taigo ve T-Cross modelleri ÖTV’siz olarak engelli aracı olarak satın alınabilecektir. Bunun yanında Hatchback olarak da Golf ve Polo modelleri satışa sunulmaktadır. Passat ve Tiguan modelleri ise liste fiyatları engelli araç limitinin üstünde olduğu için satın alınamayacaktır.

2023 Yılında Hangi Engelli İndirimli Araç Alınır?

Engelli araç alımında alınabilecek araçlara özellikle bütçenize ve kullanım şekline karar verdikten sonra tercih yapılması önerilmektedir. Örneğin ucuz bir engelli 2023 model yılı araç alacaklara Fiat Egea serisi veya Kia Rio, Picanto ya da Hyundai i10 ve i20 modellerini önerebiliriz. Ancak iyi bir araç arayanlar özellikle Hatchback modeller içerisinde Golf, Leon ve Astra modellerini tercih edebilirler. Sedan segmentinde ise Corolla, Megane, Focus ve Civic modelleri dikkatleri üzerine çekerken SUV segmentinde ise Volkswagen T-Roc, T-Cross, Opel Mokka, Citroen C4, Hyundai Kona, Renault Captur, Seat Ateca gibi modeller tercih edilebilmektedir.